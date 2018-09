“No tengo nada que opinar porque sencillamente, cada quien con su vida (...) cuando la vida de los demás sea un ejemplo; en este caso ella [Alicia Machado] sea un ejemplo para nosotros, pues yo le daré las gracias por su consejo. Pero en este caso no tengo nada que agradecerle y creo que su vida tampoco es un ejemplo. Entonces, que arregle su vida y luego hable de la mía”.



“Estoy esperando que un juez decida si me dan el pasaporte para poder salir a trabajar con mi hijo”.



“Esto continúa hasta que no dicten sentencia. Salen y salen cosas porque es lo que pide la sala y nosotros no podemos hacer nada, las leyes en México son así y hay que cumplir”.

Alicia Machado escribió una carta que llamó mucho la atención, dedicada a Marjorie de Sousa y a Julián Gil, por la pelea legal 'sin fin' tras su separación, en la que está en medio su pequeño hijo.Bueno, pues el caso es que en la carta Machado le ofrece ayuda a Marjorie en su fundación 'Mamis Solas', cosa que a la actriz no le pareció nada bien, es más, ya explotó contra la ex Miss Universo.'¡Zaz!'. Lo que pasa es que Marjorie está pidiendo que un juez le otorgue el pasaporte para su hijo Matías y que así pueda viajar con ella fuera de México, pero Julián Gil no lo ha autorizado y el niño debe permanecer en territorio mexicano.También dijo que no se ve fecha para que el asunto quede cerrado.Con información de People en Español y Diario El Mundo.