mientras 'le sacaban plática' a Mónica, le robaban

ese tipo de asaltos no son tomados en cuenta por autoridades -

fue muy descuidada al dejar su bolso lejos



"Que mal por el asalto esto lo vivimos todos los ciudadanos diariamente que privilegio que al salir en TV no te traten como a un ciudadano normal y las autoridades te apoyen de verdad para tener las herramientas para aprehender a los rateros ojala ese privilegio fuera de todos."

"Ah cabrón por ser una figura pública no te mandaron el spitch de siempre que vayas a denunciar y que hasta por dm te atienden sean justos con todos y Moni ojo no es personal y que mal plan de lo que te sucedió un abrazo."

"Lo siento, pero el C5 está a cargo de la @SSP_CDMX no de la @PGJDF_CDMX y la atención personalizada que le ofrecen a la señora Garza, no nos la ofrecen a todos los ciudadanos."



Bandas extranjeras operan en centros comerciales para cometer robos, en un video, identifican a las mujeres que le robaron a @monicagarzag.#EsDeMañana con @MLopezSanMartin | https://t.co/aTkQJpFqLg pic.twitter.com/tllYboPuMe — adn40 (@adn40) September 10, 2018

Como todas unas profesionales, dos mujeres asaltaron a Mónica Garza en una zapatería al sur de la Ciudad de México.La conductora y periodista del canal ADN40 en TV Azteca primero informó del robo en Twitter.Al parecer las dos mujeres son de nacionalidad colombiana, yLa conductora dijo que este tipo de bandas ponen particular atención en las tarjetas de crédito y no ejercen violencia pues roban en lugares que están 'bajo resguardo'.Mientras que algunos internautas comentaron queque alegan que es un delito menor y no hay pruebas suficientes para dar con los criminales-, otros le comentaron que, pues hasta en los establecimientos más exclusivos hay robos.Destaca que muchos comentaron sus propias experiencias bajo la publicación de Garza, y aseguraron que a ellos no se les dieron privilegios ni tratos tan rápidos, aunque sus quejas no son contra la periodista, a quien enviaron apoyo.