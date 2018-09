Alimentos para la recuperación muscular

Después de una buena rutina de ejercicio es normal que los músculos se sientan agotados y estén inflamados y esto se debe a las rasgaduras en sus fibras cuando se extrema el esfuerzo físico. Esto es parte natural del fortalecimiento muscular porque las fibras se reparan por si solas apoyadas por el trabajo de los glóbulos blancos y la secreción de prostaglandina.



Sin embargo, no hay por qué sufrir todo el día. Existen algunos alimentos que ayudan con este malestar y, con ello, se apoya la recuperación de los músculos. Es importante resaltar que estos alimentos tienen efectos anti-inflamatorios.

Leche de chocolate

De acuerdo con un estudio del Journal of the International Society of Sports Nutrion, la leche de vaca con chocolate puro o cocoa (sin azúcar) ayuda con la recuperación tras una rutina de ejercicio. Y, de acuerdo con el estudio, esta bebida contiene carbohidratos y proteínas que ayudan con la recuperación muscular.



Piña

Esta fruta tropical tiene un efecto analgésico y anti-inamatorio que resultan perfectos para eliminar el dolor muscular.

Cafeína

Jugo de cereza

Uvas y moras

La cafeína ayuda a reducir el dolor muscular durante el ejercicio. De acuerdo con un estudio, la cafeína ayuda a mejorar los músculos y a disminuir con el dolor.Las cerezas son una buena alternativa para quitar el dolor muscular. Son una rica fuente de antioxidantes y anti-inamatorios. Gracias a ello, el jugo de cereza ayuda a reducir el dolor muscular después del ejercicio y a potencializar su crecimiento.Los frutos rojos, especialmente uvas y moras ayudan con la reducción del estrés oxidativo, y además, tienen un gran efecto anti-inflamatorio. Gracias a ello, estas frutas reducen considerablemente el dolor muscular.