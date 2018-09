"en 52% de las veces que los mexicanos compraron bebidas alcohólicas no solo llevaron eso, en el 18% sumaron las botanas, 17% galletas, 17% agua embotellada y 13% jugos y aguas de sabor; esta es una oportunidad para las marcas para llegar a sus consumidores, aunado a que las Fiestas Patrias es una de las temporadas en que se impulsa el gasto en este canasto", sentenció.

A tan solo unos días de conmemorar un año más de la, en la celebración no puede faltar, además de los platillos mexicanos, las bebidas para decir ¡salud! y brindar en compañía de familiares y amigos.En México, la tradición de este tipo de bebidas es sinónimo de la riqueza cultural del país, donde prevalece el gusto por la cerveza, tequila y hasta el mezcal, sin embargo el gusto de los mexicanos traspasa fronteras y tambiénLa noche mexicana no se disfruta igual si no es acompañado de las bebidas alcohólicas, donde la venta de cerveza puede mostrar un repunte en sus ventas.son las preferidas de losa lo largo del año, pues. Sin importar la celebración, generalmente esta bebida se consume con mayor frecuencia durante el año.Según un estudio de, y además de comprarse en mayor cantidad, a la cerveza se le destina más parte del presupuesto. No obstante entre las bebidas preferidas por los mexicanos también se encuentran elLas familias destinan aproximadamente el 4% de su gasto a este tipo de bebidas, es decir un aproximado deDurante el último año, el 3y destilados de agave; seguido con el 14% de las familias que ha consumido whisky, el brandy ha sido adquirido por 7% de los hogares, el vodka 6% y el ron 4%.Aunque las personas visitan en promedio 11 puntos de venta para comprar alcohol, en cinco se concentra el mayor gasto realizado por los mexicanos, entre los que se encuentran tienditas de la esquina, conEl consumo de las familias durante estas fechas, muestra un efecto para la compra de otros productos, Cristhian Mejía, gerente de cuenta de Kantar Worldpanel, mencionó que