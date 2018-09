Acusan comerciantes disminución en ventas por remodelación de mercado

Comerciantes de Pachuquilla indicaron que tras dejar sus locales debido a la remodelación del Mercado Municipal, las ventas han disminuido 20 por ciento, al señalar que los consumidores aún no ubican los nuevos sitios.

AM Hidalgo realizó un sondeo entre los vendedores que fueron reubicados en la explanada del inmueble que está en reconstrucción, quienes señalaron que les preocupa la seguridad de sus productos y bienes.

Teresita de Jesús, quien se dedica a la venta de comida, indicó que trasladar su puesto afuera del mercado generó un gasto en materiales como aluminio, hule y lonas para adecuar el espacio.

Además, enunció que aunque personal de servicios municipales de Mineral de la Reforma colaboró en el traslado de sus bienes, tardó una semana en instalarse.

“Sí me afectó, no puedo decir de cuánto porque no vendí en una semana. Sin embrago, gasté en instalarme, en clavos, en alambre, en láminas, en hule y en piquitos se va el dinero”.

Teresita agregó que personal del ayuntamiento abre las carpas desde las 8:00 horas y las cierra a las 17:00 horas.

“Por eso alegábamos que no nos ampliaran el horario, porque a las tres ya nos estamos viendo las caras”.

La comerciante dijo temer por la seguridad de su material de trabajo “porque no cierran por completo la carpa, no estamos seguros, nada más está un policía”, comentó.

PÉRDIDAS DE 20 POR CIENTO

María Soledad, quien tiene una tienda de abarrotes y lácteos, consideró que sus ventas han disminuido en 15 o 20 por ciento, principalmente en los primeros días de la reubicación, indicó.

“No podemos decir que nos ha ido muy mal, solo es en lo que los clientes nos encuentran”.

Asimismo, contó que hay vigilancia en las noches, pero argumentó que “las lonas no son de gran seguridad”.

“Sí nos preocupa porque, por ejemplo, aquí nada más se bajan las lonas y se amarra, pero pues hasta el día de hoy todo está bien y esperemos que así siga”.

PRODUCTOS CADUCAN

Araceli vende semillas y abarrotes en su negocio; no obstante, indicó que con el cambio “se nos han echado a perder varias cosas; por ejemplo, se han metido los gatos y se han comido pan Bimbo, las Whiskas que vendo, algunas cosillas de charales y otros”.

La comerciante estimó que la pérdida “no es mucha, como unos cien pesos” y aunque puntualizó que no han faltado productos, prevé que las ventas se estabilicen.

En tanto, Guadalupe Rojas declaró que “están bien las ventas, nada más un poquito tranquilo, de ahí en fuera todo está bien”.

Sin embargo, señaló que hasta el momento no ha adquirido más mercancía, al especificar que “no se ha movido tanto la gente, pero espero que pasando el 15 (de septiembre) las ventas suban”, finalizó.