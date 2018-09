“La impunidad es un reflejo de la ineficacia del Sistema de Justicia Penal para procurar e impartir justicia. Además de los casos que no llegarán al conocimiento de las autoridades, tomando en cuenta que la cifra negra es de más del 90%, la impunidad también está presente cuando, una vez que los delitos son conocidos por las autoridades, no existe algún tipo de respuesta por su parte”, señalan.

En Guanajuato, un 56.8% de los delitos queda impune, de acuerdo a un estudio de México Evalúa.La impunidad es comprendida como el porcentaje de asuntos en los que el conflicto no se resolvió por ningún medio ni derivó en sanción.Pese a este porcentaje nuestro Estado ocupa el último lugar entre los 32 estados de la República Mexicana.Según el estudio ‘Hallazgos 2017’, a nivel nacional la impunidad llega a ser del 87.3% y quedan por arriba de este porcentaje 17 entidades: Estado de México, Quintana Roo, Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Nuevo León, Yucatán, Tlaxcala y Jalisco, este último con 99.3% de impunidad identificada.Cabe recordar que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) entró en vigor en junio de 2016 y privilegia el uso de mecanismos alternativos en la resolución de conflictos para no recurrir únicamente a la judicialización de los casos, un ejemplo son los juicios orales.El objetivo del análisis de México Evalúa fue medir la proporción de casos en los que se cometieron delitos, que fueron conocidos por las instancias del SJPA y que no recibieron una respuesta efectiva (salida alterna, procedimiento abreviado, sentencia).Guanajuato logró obtener niveles relativamente bajos de impunidad al emplear en una alta proporción la determinación de no ejercicio de la acción penal (39%).Esto significa que el Ministerio Público determinó antes de la audiencia inicial, que por los antecedentes del caso no existió una de las nueve causales para continuar con la investigación, previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales: el hecho no se cometió, el hecho cometido no es un delito, la inocencia del imputado es clara, el imputado está exento de responsabilidad penal, no se cuenta con los elementos suficientes para una acusación, se extingue la acción penal (se agotó el tiempo), una reforma elimina el delito, el hecho fue discutido en otro proceso penal, o muerte del imputado.Tabasco 96.2%San Luis Potosí 95.7%Morelos 95.6%Oaxaca 95.1%Guerrero 95.0%Veracruz 94.9%Chiapas 94.0%Zacatecas 94.0%Durango 91.9%CDMX 90.3%Quintana Roo 89.9%Edomex 88.3%Hidalgo 85.6%Chihuahua 78.0%Nayarit 76.8%Coahuila 76.6%Baja California 76.4%Querétaro 72.2%Guanajuato 56.8%

