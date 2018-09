Filtraciones de agua persisten en sótano del Congreso; ya son casi 4 millones invertidos en reparaciones

El Congreso local no ha podido terminar con las filtraciones sótano del estacionamiento prácticamente desde que se puso en funciones el edifico. A pesar de esto, decidieron colocar una fuente justo en la explanada del edificio y que mantiene su sistema de funcionamiento justo en la zona afectada.

Se trata de un sistema de retorno de agua y el cual opera con un tinaco colocado precisamente en la planta baja del estacionamiento para que el agua se recicle. El problema radica en que justo en el lugar donde se definió implementar este mecanismo son visibles los escurrimientos y filtraciones de agua.

En junio, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Juan José Álvarez Brunel, informó que el Poder Legislativo contrató a la empresa de Guadalajara Imperquimia, la cual habrían realizado trabajos para solucionar el problema, pero con las lluvias que afectaron a la Capital para esas fechas verificaron que éstos no funcionaron.

Los diputados tuvieron que volver a llamarlos, pero para entonces ya habían invertido alrededor de 3 millones 800 mil pesos.

Hasta ahora, expertos de la la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad de Guanajuato han realizado estudios y hecho recomendaciones para tratar de buscar solución al problema, pero las goteras aún continúan.

La falla de las filtraciones se detectó incluso antes de que comenzará a utilizarse el edificio. En septiembre de 2016, la Secretaría General del Congreso recibió quejas de algunos diputados por la filtraciones que estaban ocurriendo en el estacionamiento subterráneo del edificio, ya que las goteras afectaron varios vehículos.

Diputados de diferentes grupos parlamentarios fueron reasignados en sus cajones de estacionamiento para evitar que más unidades sufrieran más daños.

Am volvió a realizar un recorrido en el estacionamiento del edificio y verificó el problema. Además, desde el año pasado en la zona donde está construido el edificio, existen tres fallas geológicas que se desconoce si encuentran activas o no, porque al realizarse la construcción no se realizaron estudios en este sentido.

