“Ya está el proyecto técnico, los planos, pero esperamos que le den seguimiento a las posibilidades de infraestructura que se pudieran mejorar”, destacó.



“En Sangre de Cristo el flujo de visitantes es mucho menor que en Santa Paula, (...), tuvimos alrededor de 200 mil visitantes en los que fue la temporada de vacaciones de verano, tenemos algunos otros proyectos, estamos generando material principalmente para hacer promoción en redes sociales para tener contenido y estar generando ése interés, (...), si tiene visitantes pero ha sido muy poco”, agregó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La administración del candidato electo a la alcaldía de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, será quien lleve la batuta sobre la posible construcción de un segundo nivel en Museo de Momias.Lo anterior fue comentado por Mario Aguado, actual encargado del del Museo de Momias, quien detalló que este proyecto será entregado a la siguiente administración para que en criterio de las próximas autoridades municipales se busquen las alternativas financieras y se proceda a la posible ampliación del inmueble.Aunque la actual administración trabajo en el desarrollo de este proyecto desde el año pasado, éste no se pudo concretar por la falta de recursos, pese a que el proyecto de ampliación del museo se encuentra en lista de espera y a la aprobación del recurso por parte del gobierno federal.Actualmente el Museo de Momias en Santa Paula cuenta con cinco salas de exhibición en los que se encuentran 59 cuerpos áridos. La ampliación de este recinto turístico se busca con el fin de exhibir cerca de 30 momias que están en resguardo, debido a que las dimensiones del actual museo no son las apropiadas para integrar la totalidad de los cuerpos.En los últimos años el Museo de Momias ha sido, para la capital, uno de los sitios turístico más importantes, y un generador de grandes ingresos para el Municipio, tan sólo en el último periodo vacacional se recaudo una cifra de 9 millones de pesos, según datos proporcionados por autoridades municipales.En lo que refiere al Museo de Momias Viajeras, ubicado en la comunidad de Sangre de Cristo, Mario Aguado, mencionó que se están buscando alternativas publicitarias para incrementar el número de visitantes, pues a comparación del Museo de Santa Paula, éste no ha generado los mismo ingresos.