“La zona sur y oriente de la ciudad, son las zonas más afectadas, estamos nosotros atendiendo de manera coordinada a las diferentes casas habitación y comercios”, señaló.



“En Francisco Villa y Timoteo Lozano tenemos que enviar equipo pesado porque ahí sí tenemos mucho cascajo, tierra, piedras y eso se ha estado removiendo”, dijo.

, así lo aseguró la titular del Sapal, Angélica Casillas Martínez.Con los 47 milímetros de lluvia que cayeron entre la noche de ayer y la madrugada de hoy en León, se llegaron a los 747.24 milímetros llovidos. Lo queLas primeras lluvias intensas se registraron a las 12:30 de la madrugada y el protocolo de emergencia se activó a la 1 de la mañana.Esto se dijo en una rueda de prensa que dieron los titulares de varias dependencias como Protección Civil (PC), Desarrollo Social y Humano, Obra Pública, DIF, Desarrollo Rural, entre otras, para dar a conocer la situación de la ciudad después de esta lluvia que calificaron como 'atípica'.El titular de PC, Nicolás Escobar Tovar dijo que ellos comenzaron su operatividad a la 1 de la mañana y que las inundaciones más intensas, alcanzaron 1.3 metros de altura.Y para atender la contingencia apoyaron elementos de PC de San Francisco del Rincón, PC del Estado, elementos de la Sedena, Tránsito Municipal de León, Policía Municipal de León.Personal de la Dirección de Desarrollo Social informó que hoy al menos 70 personas de la dependencia, acudieron a las colonias afectadas para hacer un levantamiento de observaciones vivienda por vivienda.En esta colonia fueron al menos 517 viviendas las afectadas.Sin embargo no hubo necesidad de trasladar a nadie a ningún albergue, informó la directora del DIF, Cristina Rodríguez Vallejo.Dijo que aunque tienen un albergue formal para unas cien personas, tienen además otro espacio para albergar hasta 500 personas.En la zona rural, el director de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce Ávila dijo que los niveles de las presas de San Juan de Otates, la Laborcita y Duarte se encuentran al 100% y que están desfogándose sin ningún problema.En algunas comunidades como Santa Rosa Plan de Ayala, hubo algunos encharcamientos y algunas partes se quedaron sin energía eléctrica.Y en otras como Loza de los Padres, el crecimiento del arroyo arrojó material como rocas y lodos. Pero aseguró que a todos se les ha apoyado.El titular del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP), Roberto Centeno informó que hay al menos 15 zonas de barrido en la ciudad que están apoyando para que no haya residuos en las bocas de tormenta, alcantarillas, rejillas, etcétera.Pidió a la población que apoye a no sacar cacharros a la calle por lo pronto y que también respete los horarios y frecuencias en que recogen la basura.

