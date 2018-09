Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La entrega de 2 mil pares de botas para tránsitos y policías que el Municipio decidió comprar a la empresa Comercializadora Industrial Zacatecas está en suspenso.El proveedor trató de entregar las botas el jueves de la semana pasada pero el Municipio no las recibió debido a que detectó que no cumplían al 100% con las características establecidas en las bases de compra.“Al realizar la revisión física de las botas, se detectó a simple vista que las botas incumplen con dos especificaciones marcadas en la ficha técnica aprobada por el Comité de Adquisiciones: la lengüeta acolchada y el cierre de la cara interna hasta la suela”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de León.La Dirección de Policía, como área usuaria, canalizó las botas a estudios de laboratorio.“Si los resultados confirman que se incumple con las especificaciones establecidas en la licitación aprobada, los dos mil pares se regresarán al proveedor para que, en un plazo máximo de diez días hábiles, solvente los incumplimientos y entregue las botas como está marcado en la licitación”, agregó.La compra de estas botas se hará con recursos del Fortaseg 2018.am publicó el 20 de agosto pasado que el Municipio decidió asignar la compra directa de 2 mil botas tácticas a una empresa de Zacatecas.El proveedor, Comercializadora Industrial Zacatecas es un intermediario, las botas que venderá al municipio en 684.40 pesos por cada par, son de la marca Workman que se fabrican en León.Pero además la compañía ofreció un domicilio en Zacatecas en donde en realidad trabaja otra empresa que se dedica la comercialización de elotes cocidos.Empresarios locales no pudieron obtener este contrato debido a las especificaciones y pruebas de laboratorio que se establecieron en las bases de la licitación que luego se canceló para asignar el contrato de manera directa.La Contraloría Municipal ya investiga esta compra debido a que Comercializadora Industrial Zacatecas participó en la licitación y ofreció un precio más barato que el que luego cobró cuando le asignaron el contrato directo.Sigue leyendo: