Policías impiden entrada de la UNTA a informe de alcalde de Epazoyucan

Previo al segundo informe de gobierno de Raúl Armando Padilla Islas, alcalde de Epazoyucan, elementos de la policía municipal agredieron a integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

Una comisión de manifestantes llegó al auditorio de Epazoyucan, donde el alcalde rinde su segundo informe de actividades.

Sin embargo, agremiados de la UNTA liderados por Gladis Osorio Cuellar, encargada de organización a nivel municipal, llegaron al recinto para pedir que el alcalde los atienda.

Indicaron que fueron agredidos por policías de Epazoyucan, esto, al ser identificados al interior del inmueble.

"Al momento que digo que no, ellos empiezan a jalonearme y me aventaron, me tiraron aquí en las escaleras"; no obstante, descartó lesiones.