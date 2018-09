Por aritmética quien debe presidir el Congreso es Morena: Nueva Alianza

Juan José Luna Mejía, presidente del partido Nueva Alianza en Hidalgo, consideró que la resistencia del Revolucionario Institucional (PRI) por mantener la coordinación del Poder Legislativo, está orillando a “convulsionar al estado”.

Lo anterior, al asegurar que, por aritmética, quien debe presidir la coordinación del Congreso local es el partido que ganó el mayor número de diputaciones, es decir el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



En entrevista con AM Hidalgo, el líder del partido turquesa en el estado habló sobre el conflicto en el Poder Legislativo. Dijo que la pasada legislatura, encabezada por María Luisa Pérez Perusquía, quien nuevamente preside el Poder Legislativo, aprobó un reglamento “tendencioso” con la intención de dar un “albazo” a Morena.

¿CÓMO VE LAS COSAS EN EL CONGRESO DE HIDALGO?

“Hay falta de operación política, interlocución y acuerdos, parece ser que están muy cerradas ambas partes, no nosotros. Ahí está Morena con 17 diputados, por otro lado el PRI y sus aliados: el PAN. Deben llegar a un acuerdo rápido para que se cierre la primera sesión... aunque sé que no la van a cerrar hasta que no haya un buen acuerdo político”.

“Hace falta para la estabilidad de Hidalgo, no podemos mandar esa señal primero a la ciudadanía y luego al ámbito nacional porque deja mucho que desear”.

¿QUIÉN DEBE PRESIDIR EL PRIMER AÑO DE LA COORDINACIÓN DEL CONGRESO?

“Vamos a reconocer que antes de que terminara el periodo, la 63 Legislatura de Hidalgo aprobó un reglamento ‘tendencioso’ (Ley Orgánica del Poder Legislativo). Quien me diga que no es tendencioso, entonces está mintiendo. Hoy pretenden un ‘albazo’ ante la ciudadanía, medios de comunicación y la clase política del estado. ¿Cómo es posible que manden las minorías por encima de la mayoría en la representación de 64 Legislatura?”

“Aritméticamente, son 30 diputados. Morena, solito, tiene 17 y lo que pueda construir, ¿a quién le corresponde? En otros momentos le ha tocado al PRI tener la mayoría, entonces, hoy no puede convulsionar a un estado porque a eso le están orillando y no es bueno”.

¿NUEVA ALIANZA RESPALDÓ, A TRAVÉS DE SUS ANTERIORES DIPUTADOS, ESTE “REGLAMENTO TENDENCIOSO”?

“El reglamento existe y ahí está. Puedes ocupar (para elegir a quien encabece la Junta de Gobierno) dos formas: como lo quisieron aplicar (PRI, PAN, PES, PT y PRD) o el voto ponderado (aplicado por Morena y Nueva Alianza), ahí están los dos caminos”.

¿NUEVA ALIANZA RESPALDA EN EL CONGRESO A MORENA?

“Sí, claro que sí. Nueva Alianza votó adentro y afuera, y va a votar porque la Junta de Gobierno del primer año le corresponde a quien tiene mayoría (Morena). Queremos imparcialidad y que con base en acuerdo, se avance. No se ha cerrado la sesión, entonces vamos a esperar (este día) y si no se aprueba, nos queda claro que habrá otro receso”.

“Yo invito a que se pongan de acuerdo y que se establezcan las condiciones que marcan la pauta, con esta primera sesión, para que se establezca esta Legislatura”.

¿CÓMO QUEDA NUEVA ALIANZA CON EL PRI?

“En la política no existe la palabra ‘romper’, porque siempre hay coincidencias y divergencias. Nos volvemos a encontrar, pero en la política, Nueva Alianza tiene claro que no hay rompimiento, simplemente exploramos otras posibilidades. Lo que mejor convenga al instituto y los aliancistas que trabajamos para esa causa”.

“Con el PRI quedamos como con todos los demás partidos, en buenos términos. Nuestro interés primordial es gobernar en una sana competencia electoral”.

¿Y CON MORENA?

“Como presidente de Nueva Alianza en Hidalgo tengo pláticas con actores políticos y, entre ellos, están los de Morena. Fíjate que ellos nos reconocen y nos dan su respeto porque así lo manifiestan, somos un partido que tiene fuerza, somos reales. He tenido pláticas con Morena, pero eso no quiere decir que vamos a ser entregados a otro partido, pues en Nueva Alianza conservamos nuestra independencia y autonomía como partido y representantes populares”.EN EL ARRANQUE DE LOS



TRABAJOS DE LA 64 LEGISLATURA, LA DIPUTADA EMANADA DE NUEVA ALIANZA, VIRIDIANA JAJAIRA ACEVES MEJÍA, RENUNCIÓ PARA IRSE A ENCUENTRO SOCIAL, ¿QUÉ TIENE QUE DECIR AL RESPECTO?



“Hablar de Jajaira Aceves es hablar de ‘traición’ y de no cumplimiento de acuerdos. Fue un mal cálculo político de ella y de todos los que están atrás. Está reprobada políticamente porque los aliancistas, no solo del distrito de Mixquiahuala, sino de todo el estado de Hidalgo, se lo van a reprochar, incluso hasta en las redes sociales. Creo que su futuro político no lo veo ‘muy soleado’”.

¿A QUÉ SE DEBIÓ ESTA TRAICIÓN?

“Es un robo a Nueva Alianza, porque esas diputaciones plurinominales entran por el voto concurrente de todos los aliancistas de los 84 municipios de Hidalgo. No puedes pensar en tus intereses personales y desestimar o hacer un lado a quienes trabajaron por ti y los que entregaron votos para que fueras diputada local”.