“Lo que hace rico a este proyecto es la zona del transporte público, no sé si vaya a ser una central de transferencia, pero al final de cuentas la idea incluye toda la zona de transición para darle una fortaleza y orden al transporte público, que el problema no es tanto el transportista, sino que el área no permite los movimientos adecuados para que no nos genere el tráfico en (la calle) Revolución”, detalló.