“A mi hijo lo asaltaron cerca de un baldío, iba caminando y entre varios lo agarraron, le quitaron dinero y sus lentes y para que no dijera nada le realizaron algunas cortaduras en los brazos y varias partes del cuerpo con un machete, esa zona esta muy sola y muy fea y luego como no van a robar si en los camellones y áreas verdes de las equinas de las calles no les dan mantenimiento, ahí se esconden fácilmente” comentó don Antonio, vecino de la colonia.

“Hay calles que ya están muy solas y tienen espacios como de jardineras que no les dan mantenimiento, entonces las ramas crecen y se esconden ahí, una en las noches cuando se baja del camión nada más ando viendo si no me siguen o algo porque aquí ya no se sabe, salen como ratones por las hierbas, ya por eso mejor ando con precaución y trato de que me vengan a recoger a la parada y así no irme sola” comentó Laura, vecina de la calle Mario el Capi Ayala.