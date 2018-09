“Nuestra obligación como Policía Preventiva fue dar aviso al Ministerio Público y ahorita en esa etapa esta en investigación, desconozco de manera formal o de manera oficial cuáles fueron las causas de su muerte. Miren yo la información que tengo es que hasta en la tarde del sábado, él estaba haciendo su cierre del día”.



“Artemio, yo lo debo de reconocer era amigo mío, era una persona muy tranquila, demasiado tranquila, al poder decirles que no tenía enemistades con nadie, era un gran tipo, una persona muy humilde muy sencilla, diario nos veíamos aquí en Presidencia, éramos conocidos desde niños”.

El , jefe de oficina de Telégrafos en el municipio , a quien dijoEl Presidente Municipal aseguró que es poca la información que tienen acerca de su muerte ya que lo único que como gobierno municipal supieron es que el sábado se quedó realizando corte de caja y que de ahí ya no se supo más de él.El Alcalde aseguró que el fallecido era su amigo y quien se caracterizaba por ser un hombre tranquilo, quien no se metía con nadie y que no tenía enemistades por lo que no se explica su muerte.Acosta Guerrero dijo que espera se de solución a su muerte pero que ya será el Ministerio Público quien se encargue de resolver las causas del fallecimiento y dijo que el Mando Único trabaja también en sus labores preventivas.