Solicitan ayuda a la policía para encontrar 15 desaparecidos en Huichapan

"Los familiares de los 15 desaparecidos en Huichapan, pedimos el apoyo real de la policía para encontrarlos lo más pronto posible", así lo expresó la hija de uno de los extraviados y añadió que, desde la madrugada del miércoles anterior no saben nada de ellos.

"Mi novio estaba hablando por celular conmigo y me dijo que le permitiera y me iba a volver a llamar, pero ya no fue así", dijo la entrevistada.

Añadió que son trece hombres y dos mujeres, todos adultos, los desaparecidos.

La joven aseguró que sus familiares y ella también se dedican a la venta de ropa y tiene forma de comprobarlo.

Sin embargo, refirió, algunos de los conocidos de su novio, también de los extraviados, al parecer, se dedican al huachicol.

La joven de 20 años señaló que al no tener noticias de ninguno de los que salieron de Ixmiquilpan a Huichapan, ella y otro familiar fueron a ese lugar.

Solo se enteraron que la policía encontró abandonados los cuatro vehículos en los que viajaban.

Es una camioneta tipo Armada, una Cherokee, una Ford Explorer y un automóvil Sonic, dijo.

Aunque acudieron a la policía municipal y estatal a pedir apoyo para buscar a los extraviados, se percató que los agentes no mostraron interés en ayudarlos.

También fueron a las oficinas del Ministerio Público de Ixmiquilpan a interponer la carpeta de investigación por las misteriosas desapariciones de sus parientes y amigos de éstos.

Este lunes se cumplen seis días de que el grupo sigue ausente y la hija de uno de los extraviados pide el auténtico apoyo de las distintas corporaciones de policía.

La lista de los que son buscados es la siguiente:



Floriberto Moisés Silva Trinidad y su hijo Moisés Arturo Silva Romero.

Uriel Hernández Alonso, José Rodrigo Alonso Aragón, Jorge Juan Miranda y Jorge Alberto Hernández.

Los hermanos Jeremías y Salomón Cerro Ramírez, José, Óscar, Daniel y Juan Carlos y El More, así apodado.

Finalmente Brenda Sarahi Cabañas Vera y Marisela Duarte Camacho.

La entrevistada aportó para AM Hidalgo algunas fotografías de las personas desaparecidas para su difusión.