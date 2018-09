RESPALDO A MAURICIO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En algo sí hay coincidencia total en las corrientes de Morena en Guanajuato: el respaldo al próximo Coordinador General de Programas de Desarrollo del Gobierno federal en Guanajuato, el leonés Mauricio Hernández Núñez. El fin de semana “los morenos” cerraron filas en su bastión, Salamanca.Ahí estuvo el ex candidato a la gubernatura, Ricardo Sheffield; la alcaldesa electa, Beatriz Hernández; el dirigente estatal y próximo diputado local, Ernesto Prieto, y quien lo sustituye, Alma Alcaraz. También las senadoras leonesas por Morena, Malú Mícher y Antares Vázquez, y muchos más.Mauricio asumiría funciones desde el 1 de diciembre, ya desde ahora coordina el “Foro por la Paz” a celebrarse en León el 5 de octubre. No obstante, es hora que no hay claridad sobre sus funciones y persiste la incógnita sobre cómo es entonces que operarán las más de 50 delegaciones federales.Sheffield Padilla, próximo titular de la Profeco, presumió una fotografía con sus regidores de León, Gabriela Echeverría y Gabriel Durán, de los que dijo se preparan para ser una oposición responsable. Ante la aplanadora azul, los ex panistas, ahora de Morena, requerirán además de talento, imaginación.El diputado federal leonés y coordinador de los panistas de Guanajuato, Jorge Espadas, está ‘cocinando’ una iniciativa sobre el llamado “robo por receptación”, que se refiere a prevenir y castigar la compra-venta de artículos robados, por ejemplo los celulares, estéreos, baterías de autos, etcétera, que es tema de todos los días y que se comercializan en los tianguis, casas de empeño, yonkes, con total impunidad.Claro que eso implica una responsabilidad penal para el comprador que dice actuar de buena fe, y sobre todo mucha chamba para las procuradurías y secretarías de Seguridad de los estados que hoy lo evaden. En cuanto el leonés presente la iniciativa, independientemente del trámite que pueda tener, obligará a sus compañeros legisladores locales a que tomen el tema y den el ejemplo desde Guanajuato, ¿o no?Jorge Espadas fue también en campaña de los que insistió en la reforma al 19 constitucional para garantizar prisión preventiva a portadores de arma de fuego y ladrones de combustible. Pero además, agrega, habrá que hacer una revisión completita al nuevo Sistema Penal que no todo está funcionando.A pocos días de arrancar formalmente la carrera por la dirigencia nacional del PAN el michoacano Marko Cortés, el favorito del góber electo, Diego Sinhue, y de muchos otros panistas, estuvo el sábado en la boda del alcalde electo de Cortazar, Ariel Corona, fueron compañeros en la anterior Legislatura. Ahí compartió el pan y el vino con el equipo cercano al diputado federal Fernando Torres Graciano.Hoy será publicada la convocatoria para participar en la elección del 11 de noviembre, según estableció la Comisión Nacional Organizadora en la que participa la leonesa Alejandra Gutiérrez Campos: “Están las bases sentadas para tener un proceso transparente en el que salgamos unidos”, comenta. Para la elección del Jefe Estatal tocará al Comité local decidir si lo hacen el mismo día que el nacional, o no.Libia Dennise García, diputada panista que repetirá en la Legislatura felicitó a Vanessa Sánchez, próxima legisladora del Verde, por su nombramiento como coordinadora de esa fracción. “Tengo el gusto de conocerte y sé que harás un gran trabajo, más mujeres talentosas en puestos de decisión”, le dijo. Vanessa le regresó los halagos. Ambas leonesas serán figuras a seguir en el próximo Congreso.La Legislatura está expirando y a Libia, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se le acaba el tiempo para cumplir su objetivo de sacar esta Legislatura la eliminación del pase automático del Procurador de Justicia a Fiscal General del Estado. Si no alcanza seguramente repetirá al frente de esa Comisión y deberá dar salida a eso apenas inicie la siguiente.El presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, participó este 6 y 7 de septiembre en el II Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales, celebrado en Tlaquepaque, Jalisco, y convocado por el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas que dirige Mauricio Merino (en la foto).Fue ponente en la mesa: “Participación ciudadana para el combate a la corrupción en los municipios”.