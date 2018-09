¿Estadista o uno más?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cada uno decide como vivir y me parece que uno de los indicadores de ello lo es a posteriori. Es decir, ¿cómo quiero que me recuerden? Eso no implica la muerte como punto de evaluación, puede ser la conclusión de un proyecto, cargo o posición.Es por ello, que sería bueno que las cosas que visualicemos y que hagamos, lleven implícito un acto interno donde nos preguntemos si será bueno realizarlo y si abonará a lo que estoy buscando realmente.En la política no sólo no es a excepción, sino que incluso debería de ser el ejemplo de ello, sobre todo por el impacto de sus acciones en mucha gente.¿Qué es lo que mueve a una persona a dedicarse a la política? ¿Será el poder, el acceso a los recursos, el besamanos que conlleva, los aplausos y las caravanas a su persona?, o tal vez sea la posición privilegiada para poder ayudar a los demás.Quiero pensar que la inmensa mayoría de la gente que ingresa en la política lo hace en primera instancia con la idea de ayudar a los demás, pero además existe un elemento que comparten en el ADN la mayoría de los políticos: un ego muy grande y que requiere alimentarse. Ahí es un punto de quiebre.¿Cómo alimentar el ego? ¿con reflectores, aplausos, poder, caravanas?, o por el otro lado tal vez con la posibilidad de ser recordado como un estadista, como alguien que se entregó a las causas nobles que la política ofrece. Ambas alimentan el ego, pero son caminos y sobre todo resultados muy diferentes.¿Por qué si tienen ante sí la oportunidad de ser estadistas y ser recordados con ese carácter, deciden no serlo?, ¿qué es lo que falla?Estoy convencido que un estadista no comienza a serlo hasta que ejerce el poder que le da un cargo. Un verdadero estadista siempre lo es, en cualquier ámbito de su vida y en cualquier etapa.Un verdadero estadista antepone los intereses comunitarios a los propios, cumple con la ley, busca el bien común. Desde la trinchera que le toque fortalece las Instituciones y se vuelve un agente de cambio positivo en la comunidad.Tengo que confesar que me sorprende que alguien como nuestro Gobernador no aproveche adecuadamente o capitalice el ser el Gobernador mejor evaluado del país. Toma decisiones que me parecen a todas luces fuera de lugar y del sentido común.¿Por qué si la inseguridad en el Estado ha alcanzado niveles alarmantes y nunca vistos, se empeñó en mantener en su cargo a las personas encargadas del tema, pese a los reclamos y a la petición de cambio de muchas voces de todos los sectores?, ¿Por qué se empeña en impulsar como primer Fiscal General en el Estado por 9 años más a nuestro Procurador de Justicia que lleva en su cargo 8 años, para dejarlo un total de 17, pese a lo evidentemente peligroso e insostenible de esa decisión? Los empresarios, las A.C., las víctimas, todos a unísono rechazan ese impulso y, sin embargo, parece que no hace mella en nuestro Gobernador.No me explico cómo pudo asignar un contrato leonino a una empresa como SEGURITECH que nos costó más de 2,700 millones de pesos y que claramente no sirve. No contento con que existe una cláusula que penaliza a la siguiente administración sino renueva el contrato, se le acaban de vender a un precio muy por debajo de su valor comercial unas tierras en Puerto Interior al dueño de la misma empresa del ramo de la seguridad.Tampoco me explico la compra de las tierras para la Toyota con total opacidad y lejos de un manejo deseable; la asignación de la obra de un libramiento en Silao sin licitación y mediante adjudicación directa y con el costo por kilómetro muy por encima de cualquier otra obra que se haya realizado en el país.Ahora, a punto de terminar su gobierno, determinó continuar con el Eje Metropolitano que originalmente sería de Silao a León y llevarlo hasta Purísima del Rincón, donde él vive- y no sólo eso, sino que, con motivo de la construcción de la vialidad, las afectaciones a las tierras “curiosamente” pasan por varias propiedades de la familia de nuestro Gobernador. Caray, ¿por qué hacer cosas buenas que parecen malas?Miguel Márquez, yo respetosamente le preguntaría ¿cómo quiere ser recordado? Como un Estadista o como alguien bonachón y cercano a la gente, pero no distinto a los demás Gobernadores y que hoy la gente tanto aborrecemos, esos que cuando dejan su cargo no vuelven a recibir aplausos o caravanas. Yo le diría que es Usted el Gobernador mejor evaluado y que esa es una enorme posibilidad de ser recordado para bien, ¿a poco la va a dilapidar?