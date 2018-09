Malas señales

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El hartazgo social, por actitudes que desde hace mucho tiempo se le habían venido señalando como negativas al PRI y que en este sexenio que está por terminar se han venido repitiendo, según la perspectiva ciudadana y del pueblo en general, unido a los aspectos de corrupción extrema en las altas esferas gubernamentales como es el atribuido al propio Enrique Peña Nieto y a su esposa en lo relativo a la denominada popularmente como "Casa Blanca" y a casos como el de Ayotzinapa, pero también con los atribuidos a otros personajes políticos, se incrementó con las posiciones asumidas por las Cámaras Legislativas Federales, y por considerar que no respondían a las necesidades sociales y políticas, en las cuales también había dispendio de recursos económicos y arreglos entre partidos para aprobar o no aprobar ciertas iniciativas según su conveniencia. Por eso se dice, pues, que la ciudadanía votó de manera abrumadora en favor, no tanto del nuevo partido bautizado como Morena, sino de Andrés Manuel López Obrador fundador y líder de este, con la esperanza de que el cambio acabará con los males fundamentales de nuestra política a todos los niveles; pensando también que los diputados y senadores de Morena podrían tener una nueva actitud política en el poder legislativo, para complementar y ayudar al candidato de su partido a la presidencia de México y por eso, también, votó de forma abundante en favor de los candidatos de ese partido y de sus aliados, hasta llevarlos a constituir mayorías absolutas en ambas cámaras. Sin embargo, los primeros pasos legislativos federales, en algunos aspectos no dan pauta a considerar cambios profundos.Es factible afirmar eso, por el caso del gobernador de Chiapas Manuel Velasco. Este sujeto había rechazado su nominación para Senador afirmando que cumpliría con su encargo de Gobernador hasta el final. Sin embargo, después y aún a tiempo de que su proposición pudiera hacerse, aceptó ser Senador de la República. Para asegurar su regreso a la gubernatura hizo que el poder legislativo estatal le concediera licencia indefinida, interpretándola como si fuera una renuncia y modificó la Constitución del Estado, para que mientras tomaba posesión de su cargo de Senador, estuviera una especie de gobernador suplente y que una vez que solicitara y se le diera licencia para dejar el cargo de Senador, pudiera volver a su Estado y ser designado como gobernador sustituto o algo así para terminar el periodo y después poder reintegrarse a sus labores senatoriales. Pero resulta, que después de realizar en la primera sesión la protesta de rigor en el Senado, solicitó la licencia, pero ¡oh sorpresa!, esta le fue negada por una abrumadora mayoría. Sin embargo, por gestiones de algunos de los coordinadores de las bancadas en el Senado, que parece no habían estado presentes en esa votación, según lo publicó un diario, concretamente Reforma, lograron que se admitiera la nueva solicitud del mismo ex gobernador o que se repusiera la votación y ahora sí, la licencia se aprobó. Si esto hubiera sucedido antes del cambio legislativo, no podría habernos extrañado, pero lo relevante aquí es que muchos integrantes del partido de Morena votaron para que junto con los pocos senadores del PRI y de otros partidos menores se lograra esa mayoría. Evidentemente había ya un acuerdo en relación al caso del Gobernador y se tuvo que obrar así para respetarlo. (¿El cambio de varios diputados del Verde a la bancada de Morena?). Eso es a mi juicio una señal de que las cosas no van a cambiar o cuando menos no tan rápido como uno quisiera y de que en el partido ahora mayoritario la unión no es como se ha pretendido. Parece que las actitudes de honradez política y republicana presumidas por López Obrador no han permeado entre muchos de los senadores. El asunto es más grave si se toma en cuenta la truculencia que se aplicó en Chiapas y que no fue tomada en cuenta para repetir o hacer nueva votación, otra truculencia, en el Senado. Reitero, mala señal.Y hablando de malas señales, hay dos que vale la pena no perder de vista. Como ustedes saben el ahora Presidente electo manejó en su campaña que no habría aumento de impuestos ni del precio de la gasolina. Sin embargo, quien se hará cargo de la Secretaría de Hacienda ya ha dicho que el precio del combustible podría aumentar si los precios internacionales aumentan. Quienes saben de esto, dicen que si estos suben para no aumentar la gasolina tendría que suprimirse o reducirse al mínimo el impuesto a la gasolina y disminuir quizá las participaciones estatales. Probablemente para poder hacer esto último, en una declaración a los diarios el próximo Secretario de Hacienda aconsejó a los Estados el aumento del impuesto predial y extenderlo, señalando que es bajo y aplicado sin la extensión pertinente. Por otra parte, también en algún diario leí que un organismo filial a Morena piensa que podría restaurarse el impuesto sobre herencias y legados. Por supuesto que la promesa de no aumento de impuestos se refiere a los federales, de tal manera que si los estados se animaran y las participaciones federales se disminuyen, cosa que no es improbable, tendrían una fuente sustituta de ingresos. Estas dos proposiciones, pueden ser interpretadas también como malas señales. En fin, no nos queda sino esperar, que la “esperanza de México” funcione sin lastimar, mucho, los bolsillos de los mexicanos.