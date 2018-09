[email protected]

A manera de broma, platico con algunos de mis compañeros de escuela u otras actividades, que son contemporáneos, y decimos: “¿te fijas que ya no hay viejos?” A lo que hemos respondido lo que pasa es que los viejos somos ahora nosotros, los chicos Baby Boomers nacidos entre los años 1946 y 1964. Y ya tratándose de bromas, me platican que antes había invitaciones para quince años y ahora sólo para despedida y no precisamente de solteros.Es una reflexión traída a colación, porque varios de nuestros contemporáneos se nos han adelantado en el camino y cada vez somos menos.Los valores, el respeto, la unión y el amor se heredan día con día y esto es de lo más trascendente, pero el testamento le da seguridad al patrimonio que queremos dejar a nuestros seres queridos. El Testamento es el documento mediante el cual una persona decide a quién o a quiénes dejará sus bienes, después de su muerte, y con ello evita posibles conflictos, gastos económicos innecesarios y la pérdida de tiempo en juicios que pueden tardar años en resolverse.Con el programa Septiembre Mes del Testamento, el Gobierno del Estado de Guanajuato impulsa la cultura de la prevención, la legalidad, la unión familiar y busca terminar con los mitos que giran en torno al testamento como el hecho de que es sólo para la gente mayor, que está por morir o que al hacerlo morirá, que les pueden quitar sus pertenencias y sobre todo que es sólo para quienes tienen mucho dinero y bienes. La realidad es que el testamento lo puede hacer cualquier persona mayor de 18 años, hombre o mujer, y que quiera designar cualquier cosa de valor sentimental o económica a un ser querido.Se pueden incluir en el testamento propiedades aun y cuando no se hayan terminado de pagar, vehículos, joyas, muebles, dinero en efectivo o en cuentas bancarias, seguros de vida y reconocer obligaciones, entre otras tantas cosas.Para elaborar un testamento, la persona interesada no tiene que presentar bienes, escrituras o cuentas bancarias, sólo necesita su identificación y tener presente lo que va a incluir y a la o las personas a quien le gustaría heredar.Este año, participan las más de 300 notarías públicas distribuidas en los 46 municipios de Guanajuato, a donde las personas interesadas pueden acudir para que los Notarios redacten su documento.Además durante la campaña hay un precio especial y la inscripción del testamento en el Registro Público de la Propiedad es gratuita por parte del Gobierno del Estado.El objetivo de la Secretaría de Gobernación es promover en favor de todos los mexicanos el otorgamiento del testamento y contribuir a una cultura de previsión, de certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar. Fomenta la importancia de actuar responsablemente con nuestros seres queridos y no heredar problemas.Con el Testamento, al fallecer el testador los bienes pasarán fácilmente y de forma inmediata a las personas que el mismo testador quiera y en la proporción que él mismo disponga. Es una medida para proteger el patrimonio.Hacer tu testamento no significa que vas a morir, es más bien un acto de responsabilidad para mantener la armonía y seguridad de la familia y evitar posibles conflictos legales a tu muerte. Se ha visto una gran cantidad de problemas y divisiones que a veces dividen a familias que fueron muy ligadas hasta que hubo dinero o bienes de por medio.El testamento público abierto es un acto por el que una persona designa, ante un notario, a las personas que a su fallecimiento serán dueños de sus bienes y propiedades, convirtiéndose así en los legítimos herederos de su patrimonio.La reflexión adicional es que, muchas veces, dedicamos demasiada energía para dejar algo en herencia, sin embargo lo más preciado es dejar un ejemplo de una vida íntegra, vivida al máximo en cada momento de la misma. No vale la pena aferrarse a las personas (el amor es más liberador), y menos a las cosas, ya que al final nos pasará como cuentan de Alejandro Magno, el gran conquistador macedonio, que pidió que a su muerte le llevaran en ataúd con las manos por fuera para que vieran que nada se llevaba y que le cargaran los médicos del Imperio para que vieran que no pudieron hacer más para que él viviera. Al morir sin nombrar claramente un heredero, le sucedió su medio hermano Filipo III Arrideo (323-317 a. C.), que era una persona con discapacidad intelectual, y su hijo póstumo Alejandro IV. El verdadero poder estuvo en manos de sus generales, que iniciaron una lucha despiadada por la supremacía que conduciría al reparto del imperio de Alejandro y su fraccionamiento en una serie de pequeños reinos.Decía mi Maestro Sergio González, que bien vale la pena practicar algo que llaman desapego porque solo éste nos hará verdaderamente libres. Una verdadera Flor de Loto. Lo contrario es el apego: la incapacidad para practicar el desapego, se ve como el principal obstáculo hacia una vida serena y plena. Muchas otras tradiciones identifican la falta de desapego con las preocupaciones continuas y la falta de quietud que el deseo y las ambiciones personales producen en las personas. En tiempos como los actuales quizá muchas enfermedades sean debidas a este gran apego. Se puede reconocer que ese sentimiento sólo da el cargo de celador y es un trabajo inútil.Septiembre también es el mes de la Paz en él se presenta el Día Mundial por la Paz para hacer acciones en favor de una vida libre de violencia, posicionando en la mente de las personas que la Paz sí es posible.¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!