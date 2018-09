Ricardo le entrega a Ricardo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

No niego que su amor por la ciudad parece auténtico, y que su trabajo se ha visto en los pasados tres años, a pesar de su noción decimonónica de lo que debe ser una ciudad. Sin embargo, me sorprende que quienes votaron por Ricardo Ortiz no le reclamen. ¿Por qué no ha vuelto a su cargo tras haber sido reelecto el pasado 1 de julio?Hasta donde yo sabía la reelección de alcaldes se había concebido para facilitar la continuidad de los planes y el trabajo del ejecutivo municipal. Es decir, para evitar una interrupción en el cargo como la que hemos visto en Irapuato durante medio año, desde que el arquitecto Ortiz pidió licencia en abril y hasta que reciba nuevamente el cargo en octubre de este año. La reelección no obliga a que el funcionario se retire de forma temporal de su puesto para hacer campaña, pero Ortiz lo vio así, la solicitó y el Ayuntamiento se la dio, “por un lapso indeterminado, mayor a 65 días”. Desconozco si esta licencia fue remunerada, y creo no está mal preguntarlo en este espacio.Desde el primero de abril, rindió protesta como alcalde interino Francisco Xavier Alcántara Torres, de quien se dijo hace unos meses que le regresaría el cargo entre el 18 o 20 de septiembre. Esta semana se anunció que sería en octubre; Alcántara Torres rendirá el informe de gobierno, dará el grito y tomará protesta al alcalde reelecto porque dizque se ve muy feo que Ricardo Ortiz le entregue el puesto a Ricardo Ortiz.¿Tiene esto alguna lógica? ¿No se trata de eso una reelección? Desde que obtuvo la mayoría en las urnas se especuló por la fecha de su regreso y ésta se ha aplazado sin que haya sido óbice para realizar algo de turismo político a diferentes ciudades del país con cargo al erario local, para ver cómo enfrentan en otras partes las crisis de seguridad. Como tampoco para instalar el pasado jueves un rimbombante “Comité de Transición de la Administración Pública Municipal de Irapuato, Gto”, sin los representantes de Morena, por rencillas políticas, claro. ¿Responde esto a la expectativa de quienes lo reeligieron? ¿Cómo será cuando tenga que entregarle el cargo a un tercero de su partido o de otro?De igual manera, a Ricardo Ortiz se le vio muy activo criticando desde su licencia el reclamo del presidente del Observatorio Ciudadano, Javier Campos Vaca, ante el aumento en las tendencias delincuenciales en la ciudad. Ortiz lo llamó “adivino”, no sé si porque considera que la estadística pertenece a alguna retorcida rama de la brujería y no de las matemáticas. Pero no me sorprende de alguien que asume las críticas como ataques personales, y a la veeduría ciudadana como una intromisión en sus ámbitos de autoridad.No lo sé, pero creo que la crisis de seguridad que vivimos en la ciudad no da para aplazamientos por pudores personales, ni para dispendios de tiempo y dinero en comités superfluos. Son malas señales para el comienzo de un nuevo trienio. Contra lo que dice el dicho popular y por respeto a la decisión de la mayoría, espero que lo que mal empieza, termine bien.Comentarios a mi correo electrónico: [email protected]