Disparan al aire en Zona Centro y lesionan a hombre de 60 años

Cerca de las 10 de la noche de ayer domingo en la calle 5 de Mayo casi esquina con José María Morelos, vecinos de la zona escucharon varias detonaciones con arma de fuego.Enseguida, llamaron al Sistema de Emergencias 911, por lo que al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal.Se dijo que la víctima estaba afuera de una tienda de abarrotes al momento de ser herido.

Quienes estaban cerca del afectado de inmediato trataron de auxiliarlo, y optaron por trasladarlo en un vehículo particular a recibir atención médica.Al arribo de los oficiales, no se identificó al hombre que fue lesionado, testigos refirieron que había sido llevado al hospital por las lesiones que presentó.Por parte de los uniformados se desplegó un operativo de búsqueda por las calles aledañas al lugar donde ocurrieron los hechos.Hasta el cierre de la edición no se tuvo reporte sobre personas detenidas; ni el estado de salud del adulto mayor.