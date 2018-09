Aldrete le emociona más un título con Cruz Azul que ser seleccionado

Adrián Aldrete suma todos los minutos del Apertura 2018 y forma parte de la mejor defensiva del torneo, la de Cruz Azul, que ha permitido tres goles, dos con polémica arbitral.



El lateral izquierdo fue ignorado en la primera convocatoria de Ricardo Ferretti, entrenador interino de la Selección Mexicana. Pero al campeón del mundo sub-17 en 2005 no le quita el sueño no formar parte del Tricolor, tiene otras prioridades.



La lista del 'Tuca' tuvo una base de jugadores jóvenes, que arrancan un proyecto rumbo a Qatar 2022. El zurdo, por su parte, tiene 30 años de edad, por lo que su futuro ya no estaría con el Tricolor. “Cada entrenador tiene su punto de vista. A uno le toca jugar en la cancha, no le puedes agradar a todo mundo.



La motivación de uno tiene que ser con el club, después llegan otras cosas”, comentó el ex americanista. Aldrete vio la derrota de México contra Uruguay (4-1) del viernes, donde sus compañeros azules, Elías Hernández —de 30 años— y Roberto Alvarado, tuvieron actividad. El descalabro no sorprendió al defensor, ya que los uruguayos llegaron con un plantel sólido ante un nuevo Tricolor.

¡Y eso que sólo es un entrenamiento!



Así vive Pedro Caixinha el futbol #Video pic.twitter.com/XkKGd0cz1A — Universal Deportes (@UnivDeportes) 11 de septiembre de 2018

Ya regresó el Cruz Azul, con las mismas expectativas para la segunda mitad del Apertura 2018: mantener el chip ganador. Los jugadores de La Máquina tuvieron cinco días de descanso (domingo a jueves) la semana pasada y ya se preparan física y mentalmente para enfrentarse al Necaxa el sábado, en el estadio Victoria.Sin embargo, el metódico entrenador, Pedro Caixinha, les dejó tarea para no relajar tanto el cuerpo. “Estamos bien”, comentó Adrián Aldrete en conferencia de prensa.“Nos llevamos plan de trabajo, para regresar en buen estado físico”. El viernes y sábado, el plantel regresó a la Noria para un par de entrenamientos intensos. Restan nueve fechas en la Liga MX y la fase final de la Copa; ambos trofeos son prioridad para Cruz Azul.“El equipo regresó bastante bien, nada relajado ni conado. Se tiene una idea de cerrar bastante fuerte. Queda mucho torneo”, subrayó el lateral izquierdo.Aldrete aseguró que Necaxa saldrá motivado el sábado, por lo que mantener el paso vencedor será esencial para que La Máquina siga como líder en el Apertura 2018, aunque repitió que “el invicto no nos pasa por la mente”.