Gennady Golovkin no confía en los jueces

Cuando el sábado por la noche Gennady Golovkin suba al ring, lo hará pensando en ejecutar la estrategia que lo lleve a ejecutar un nocaut contra Canelo Álvarez y con ello enterrar cualquier decisión de los jueces.



El peleador kazajo desconfía de ellos y no es para menos, hace un año Adelaide Byrd lo vio perder 118-100 ----signica que lo vio ganar 10 de 12 rounds---, una tarjeta inexplicable para los expertos del boxeo, pero que provocó que Álvarez no se fuera casa con la mirada clavada en la lona.



La polémica decisión de la jueza, obligó a la Comisión Atlética de Nevada a traer a gente de otros estados. Glenn Feldman de Connecticut y Steve Weisfeld de New Jersey formarán la terna junto a Dave Moretti, el único que repetiré y quien le dio el triunfo 115-113 a Golovkin en el primer capítulo de esta rivalidad.



El equipo del kazajo, denunció intereses comerciales y para sofocar las dudas, la Comisión aceptó que la pelea de este sábado, sea con jueces de fuera. "Es una situación muy interesante para mí, cambiar a todos los jueces. Esto es mejor para el boxeo y creo que es mejor para los fanáticos.



Aun así, no creo en eso al 100 por ciento”, declaró Golovkin. Feldman y Weisfeld trabajaron En tres combates de Golovkin - Weisfeld le dio a Golovkin un triunfo 115-112 en la pelea cerrada contra Daniel Jacobs en 2017.