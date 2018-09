Martín Landeros, director de Generación XXI, informó que a partir de este miércoles comenzará la venta de boletos. Zona VIP costará 350 pesos, Zona Oro, 250 pesos y Zona Plata, 120 pesos; los niños tendrán 2 x 1 en Zona Plata.

, dentro de las actividades de la Romería de la Raza en su trigésima quinta edición.y durante el evento habrá nuevas alianzas, rivalidades y se conocerá a las nuevas campeonas femeniles.EnFlyer vs Rush, Místico y Bestia del Ring.Xeuxis y Dulce Sexy vs Diosa Atenea y Reina Dorada vs Chika Tormenta y Lolita,lucharan en la pelea especial de empresas.Además del gran espectáculo que ha preparado Generación XXI,, rifa del equipo original de Pagano y máscaras de 5 luchadores que forman parte del cartel, entre la Zona Plata.