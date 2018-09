Jugadores de Pumas no negarían apoyo por conflictos en UNAM

No es que sean ajenos a los conictos sociales y menos de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero en Pumas señalan que necesitan el permiso para opinar sobre las recientes protestas estudiantiles que demandan seguridad.



"Sobre ese tema, no es que no lo tomemos en cuenta, solamente que son decisiones, es que no podemos opinar hasta que nos digan", dijo el medio ofensivo Pablo Barrera sin señalar si necesitan permiso del propio club o de la Universidad. Respecto a ser solidarios con las peticiones de la expulsión de porros y de seguridad garantizada en los diversos planteles de la Máxima Casa de Estudios del País, Barrera no se negaría a mostrar su apoyo.



" Si nos dicen de una manta, sí lo vamos a hacer", y reiteró sin precisar "que es decisión de gente más arriba". El pasado 3 de septiembre, decenas de estudiantes de CCH Azcapotzalco protestaban pacícamente frente a la Rectoría de la UNAM, donde más tarde fueron agredidos por un grupo porril sin que las autoridades universitarias intervinieran; dos jóvenes fueron hospitalizados con graves lesiones.



A raíz de la violencia de quienes fueron identicados como porros, los CCH, preparatorias y Facultades de la UNAM y miles de estudiantes, con agregados del IPN y de la UAM, marcharon en Ciudad Universitaria para exigir al rector Enrique Graue Wiechers, seguridad y castigo a los responsables.