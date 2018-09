RIcardo Tuca Ferretti terminó frustrado luego de la derrota de la Selección Mexicana por 1-0 ante Estados Unidos.Esto con todo y que considera que este TRi juvenil tiene talento para pensar en mejores resultados a mediano plazo."(Los jugadores) demostraron cosas buenas. Con el resultado me voy de la fregada, pero nos dimos cuenta que hay materia prima y hay que seguir formándolos, puliéndolos", dijo Ferretti en conferencia de prensa después del amistoso celebrado en Nashville, Tennessee.Sobre el desempeño mexicano en este juego, Ferretti destacó algunos pasajes ofensivos. "Me quedo satisfecho y siempre hay que buscar mejorar. Jugaron por momentos bien, pero no solo es eso, aquí la exigencia es muy grande".Respecto al arbitraje y en especial a la polémica por la burla de Matt Miazga sobre Diego Lainez, Ferretti lamentó la disparidad en el trabajo arbitral, pero descartó que el silbante determinara el marcador.