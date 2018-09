Saúl Álvarez se presenta ante su gente en Las Vegas

Los brazos extendidos queriendo alcanzar el punto más alto con celular anuncian la llegada de Saúl Canelo Álvarez.



En la época del recuerdo es el que da el valor al momento, todos quieres la fotografía perfecta o el video adecuado de cuando pase el Canelo. Finalmente la gente ha esperado tres horas por estar un segundo junto a su ídolo.



El mexicano camina junto a su equipo que parece una línea ofensiva abriendo el camino para el corredor. Un mariachi interpreta México Lindo y Querido para alebrestarse más el ánimo de los 300 acionados que acudieron para ver al tapatío.



Ya en el estrado, Álvarez agradece a la gente y sostiene que el sábado ganará, motivado por los insultos y acusaciones que ha recibido por parte de Golovkin.



“Todo eso me ha motivado. En mi mente me puse un objetivo y el sábado voy a mostrarlo. Voy a demostrar quien es mejor”.



El nocaut sigue siendo la principal constante en su guión.



“Me preparé para eso (nocaut). Desde el primer round voy a buscar el nocaut y ojalá se presente para que la gente se vaya contenta” Gennady Golovkin vestido con su ropa deportiva llegó 20 minutos antes. Es el campeón pero el boxeo actual no respeta títulos si no ingresos. Es el lado B.



Caminó tranquilo con unos audífonos al cuello con la canción Seven Nation Army de fondo.



“Voy a luchar contra todos ellos. Un ejército de siete naciones no me puede contener”, dice la melodía de White Stripes. Y es que Golovkin así sé sintió en el primer combate contra Canelo por la forma en la que calicaron los jueces. GGG el lunes dijo que temía un poco a la decisión de ellos, pero hace unos momentos moduló su discurso. “Estoy muy feliz de que llegue el día. En un gran día con todos los fans mexicanos.



Espero que todos disfruten de esta pelea. Confío en en el trabajo de los jueces. La Comisión Atlética de Nevada decidió traer a gente de otros estados. Glenn Feldman de Connecticut y Steve Weisfeld de New Jersey formarán la terna junto a Dave Moretti, el único que repetiré y quien le dio el triunfo 115-113 a Golovkin en el primer capítulo de esta rivalidad.



Familias de Zacatecas, Colima, Jalisco, que ahora radican en Estados Unidos, viajaron a Sin City para vivir la experiencia de un n de semana patrio con una cartelera de boxeo tan importante. Por casi tres horas, al menos unas 200 personas aguardaron la espera por el Canelo. Lo hicieron de pie y rodeando el famoso león del hotel más famosos cuando se habla de boxeo.