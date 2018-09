Un juez federal falló a favor del Gobierno Municipal para dar un aplazo, de manera indefinida, esto con el fin de resolver quiénes son los legítimos representantes del Club Social y Deportivo León A.C., de la que es presidente Roberto Zermeño.

