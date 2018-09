Alessandra Rosaldo acepta que a sus 47 años,

“patas de gallo en todo su esplendor”.

publicó una foto que fue tomada por su hija Aitana Derbez,

Eugenio Derbez



“Pensaba subir hoy, con motivo de mi cumpleaños, una foto de estudio, de ésas en las que estoy perfectamente maquillada, peinada, photoshopeada y cuidada para verme “divina”. Pero resulta que al llegar hoy por Aitana a su escuela, después de correr a mis brazos y darme el abrazo más maravilloso del mundo, me pidió mi celular para tomarme una foto. Rara vez me gusta una foto mía y mientras más pasa el tiempo, menos! Que si la pata de gallo, que si las canas, que si la ojera, que si la lonja, que si blah blah blah y más blah”. De hecho, me di cuenta hace unos días que casi no tengo fotos con mi hija porque cada vez me tomo menos fotos porque nunca me gustan”, comienza el largo mensaje que publicó Alessandra junto a la bella foto donde luce guapísima al natural.

Además de 'echarse flores' a ella misma,



“Esta es la foto que me tomó hoy Aitana y es la que quiero compatir porque en mi mirada se refleja el profundo amor con el que la miro y que es el mismo amor con el que debo mirarme a mi misma todos los días. Que no se nos olvide vernos al espejo con amor y sin tanta exigencia. Todos somos únicos, maravillosos e irrepetibles. Esta soy yo, con mi pelo recién pintado y las patas de gallo en todo su esplendor, festejando y agradeciendo mi vida, feliz y enamorada, plena y bendecida. Aquí en Australia, le quedan pocas horas a mi cumple, pero allá en México y en LA, apenas empieza, así que HAPPY BIRTHDAY TO ME!!!!”.

Los comentarios de sus seguidores fueron de felicitación y de halagos.

