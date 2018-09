“Cuando calienta el sol aquí en la playa

Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí

Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo

Son tus besos, me estremezco, oh, oh, oh”

¡La canción “Cuando calienta el sol” de Luis Miguel se hizo realidad!

extrañas posiciones sexuales con su jovensísima novia Mollie Gould,

las fotos que están alborotando a las redes sociales y a las fans de Luis Miguel son muy sugerentes

Luis Miguel, de 48 años, inició su relación con Mollie en marzo,

ya no le importa que los paparazzis lo sigan a todos lados.

la pareja de 'tórtolos' estuvo acompañada por el hermano de Luis Miguel, Alejandro Basteri y por Gerardo Islas,

El cantante fue captado por los paparazzis enen la exclusiva zona residencial Gables by the sea, ubicada en la ciudad Coral Gables en el condado de Miami-Dade en Florida.Menos mal que Mollie ya tiene 19 años, porque, algunos hasta aseguran que estaban teniendo sexo en el mar.por lo que ya llevan seis meses divirtiéndose, al cantante se le ve muy contento y parece queEn este viaje,el ex esposo de la actriz y cantante Sherlyn, quienes por cierto, también disfrutaron de muy buena y sensual compañía.Después de la intensa actividad (¿sexual?) que tuvieron Luismi y Mollie, disfrutaron de unos canapés de jamón y queso.Con información de TVNotas