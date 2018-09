“No te acostumbres ¡Disfruta, disfruta mucho!”

Esta vez Yuya no presumió vestido, viaje ni accesorios, sino un traje de baño que hizo reaccionar a sus seguidores y con el que enseñó pierna., fue la frase con la que la influencer acompañó la foto.En menos de 24 horas tuvo casi un millón de 'Me gusta', y miles de comentarios con halagos. No es usual que la famosa joven suba fotos con 'poca ropa'.La youtuber famosa por sus consejos de belleza, también es toda una figura en Instagram, y decidió despeinarse para la foto, antes de meterse al agua.