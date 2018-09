'Like, la leyenda', la nueva apuesta juvenil de Televisa

El entusiasmo y juventud del elenco de la telenovela "Like, la leyenda" se hizo presente la tarde de ayer en un cine de Polanco, donde se dieron cita con fans y prensa para ver el primer capítulo de esta historia.

El más entusiasta era el productor Pedro Damián; quien aseguró no le importaría lucir una caballera azul esta semana, como lo prometió si los niveles de audiencia de Like son altos, “mañana si me ven con pelos azules es que todo cambió, espero entre 2500 a 3600 (personas alcanzadas)”.

Aún sin haber sido estrenada esta telenovela juvenil ya cuenta con un nutrido grupo de seguidores, alrededor de un centenar de jóvenes veían expectantes la alfombra roja por donde desfiló el elenco, incluidos los protagonistas.

“Tenemos los nervios de punta y estamos muy agradecidos con la gente que vino hoy, lo que sentimos es algo inexplicable, yo no pude dormir", declaró Bernardo Flores, uno de los protagonistas.

El argentino Santiago Achaga, quien tiene uno de los personajes principales, explicó que está consciente que hay mucha expectativa con esta historia y que esta semana es la prueba de fuego con el público, pero aseguró que trabajaron muy fuerte para dar algo de calidad.

Caras nuevas y conocidas desfilaron por la alfombra, entre ellos Cecilia de la Cueva, que hace su debut en televisión después de forjar una sólida carrera en teatro, “es tan distinto a un estreno en teatro, me siento como una madre primeriza, me siento tan emocionada porque hemos trabajado mucho para contar una bella historia, con drama y muchas canciones".

La actriz destacó que en "Like" se tocarán temas de gran actualidad, desde el bullying hasta el embarazo temprano, que es necesario ponerlos sobre la mesa para que la gente se de cuenta qué está pasando y hay que hablar de ello, porque afectan a las nuevas generaciones.

Antes de entrar a una de las dos salas de proyecciones que se usaron para el evento, el OV7 Óscar Schwebel, destacó la visión de Pedro Damián al apostar por nuevos talentos, “tiene un ojo clínico para escoger y esta no es la excepción, es gente talentosa, que tiene mucha energía y que están muy chulos".

Durante una hora en la sala de cine se escucharon aplausos, gritos de apoyo y aplausos, cada que uno de los actores y actrices hacían si primera aparición en pantalla, y al final al parecer quedaron satisfechos con el trabajo, ya que tanto el productor como el elenco salieron con una sonrisa.