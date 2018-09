17 años

de la caída de la Torres Gemelas en Nueva York,

la muerte de cerca de 3000 personas.

estas son las películas que giran alrededor de esta tragedia.

11'09"01

Directores:

Protagonistas:



"La escena más conmovedora viene de la directora más joven, la iraní Samira Makhmalbaf. La contribución con más fuerza es la de Ken Loach", opina Philip French del The Guardian.

World Trade Center

Director:

Protagonistas:



"Conmovedor tributo de Oliver Stone a aquellos que cumplieron con su misión el 11S", es la crítica de Ty Burr, del Boston Globe.

United 93

Director:

Protagonistas:



"Un robusto, profundamente visceral y cautivador retrato de los trágicos eventos. Es tremendamente intrigante, sobre todo teniendo en cuenta que sabemos el final”, es la crítica de Claudia Puig, del USA Today.

Zero Dark Thirty

Director:

Protagonistas:



"Primero y ante todo, 'Zero Dark Thirty' es una película, y es endiabladamente buena. Es un film periodístico que sacude y pincha, que purifica el clamor y la confusión de una década con claridad en su narración", es la crítica de Richard Corliss, del Time.

Reign Over Me

Director:

Protagonistas:



"Una reflexiva, envolvente y a ratos conmovedora película que casi (y digo casi) justifica el uso del 11S como un instrumento dramático”, dice Glenn Kenny, de Premiere sobre esta historia.

Remember me

Director:

Protagonistas:



"Una conmovedora historia de amor (...) Robert Pattinson tiene más registros de los que se adivinaron en su unidimensional papel del vampiro sexy", asegura Claudia Puig, del USA Today.

Fahrenheit 9/11

Director:

Protagonistas:



"Ante todo debe ser apreciado como un supremo ejercicio de la libertad de expresión democrática", opina A. O. Scott, del The New York Times.

Mi nombre es Khan

Director:

Protagonistas:



"'My name is Khan' pertenece a ese puñado de filmes hindúes sobre hindúes viviendo en la paranoica America post-9/11 y existe algo fascinante en contemplar este país a través de una lente de Bollywood, incluso cuando la historia es una especie de cuento de hadas", es la crítica de Rachel Saltz, del The New York Times.

