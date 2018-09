REACTIVA EL CEREBRO

AYUDA A DESINTEGRAR CÁLCULOS RENALES

COMBATE EL ESTREÑIMIENTO

PROTEGE UÑAS Y CUERO CABELLUDO

AUMENTA EL APETITO

FORTALECE DIENTES Y ENCÍAS

MEJORA LA LECHE MATERNA

Gracias a su alto contenido en fósforo y potasio, este tubérculo ayuda a restaurar los nervios y aporta energía a las menten agotadas.El jugo de zanahoria es muy útil para disolver las piedras en los riñones. Para formar un poderoso tratamiento, y además hacer una limpieza completa del organismo, la mezcla ideal es: 4 zanahorias, 2 manzanas, 2 dientes de ajo, 1 pepino, 2 cucharas de tomillo fresco y 1 naranja.También lee: ¿Por qué no es recomendable refrigerar los jitomates? La zanahoria tiene un alto contenido en fibra que ayuda a combatir el estreñimiento; además calma las molestias gástricas.Su contenido en betacaroteno mno solo favorece el bronceado de la piel: en el organismo se sintiza en forma de vitamina A, que revitalizan células dañadas, fortalece las uñas y ayuda a crear el sebo que protege el cuero cabelludo.Hay personas a las que el estrés les provoca la imperante necesidad de atacar la nevera; para ellas, los consejos sobre cómo acabar con el "tengo hambre a todas horas". Otras, en cambio, pierden peso de forma estrepitosa en cuestión de días. Ninguna de las dos situaciones es saludable. A estas últimas, los armoas de la zanahoria les ayudarán a recuperar el apetito y evitar los cambios drásticos de peso.Lo más leído: Por mucho que duermas el fin de semana, no se recupera el sueño perdido Masticar frutas y verduras crudas mantienen sana la mandíbula y las encías, además, tiene una función de arrastre y ayuda a que las bacterias no se adhieran a los dientes.El mismo betacaroteno que, sintetizado en vitamina A ayuda a fortalecer las uñas y a proteger el cuero cabelludo también mejora en combinación con los minerales también presentes en este tubérculo, la calidad de la leche materna.Entérate: Cuando tomas cerveza o miel comes plástico ¿lo sabías?