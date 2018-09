Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuando un individuo desea poner en marcha undebe seguir diferentes pasos.Uno de ellos es escoger el nombre más adecuado para su empresa, y a pesar de queBuscar un nombre queademás de representar las cualidades específicas de la compañía, puede ser la mejor alternativa.ya que será lo primero que observen los usuarios y lo que van a recordar. El empresario puede organizar una lluvia de ideas sobre nombres, teniendo en cuenta su catálogo de productos y servicios, el sector al cual pertenece su empresa y la misión y visión de la misma.También es fundamental saber la diferencia que existe entre razón social, nombre comercial, dominio y marca. En el caso de una sociedad mercantil, la razón social es el nombre de la empresa La marca es el signo distintivo de una empresaY por último, el domino es el nombre a través del cual la compañía será conocida en Internet.El empresario puede reunir a su equipo para hacer una sesión de brainstorming.Aquellos más atractivos quedarán anotados, y posteriormente se puede llevar a cabopara averiguar cuál es el más popular.Utilizar un mapa mental es una de, ya que permite que la idea central siempre esté presente a la vez que se añaden nuevas ideas de un modo no cronológico ni lineal.que la toma de notas tradicional, la cual simplemente con hacerle una foto quedará guardada en la memoria del teléfono móvil.Si el empresario no consigue decidir cuál es el nombre más adecuado para su negocio, puede recurrir a los miembros de su familia o a sus amigos.acerca de cuál creen que funcionaría mejor.En el caso de que aun así no tenga nada claro,El empresario solo tendrá que insertar alguna palabra clave altamente relacionada con la actividad central de su negocio en el recuadro destinado para ello y seguidamente obtendrá una lista de nombres.El nombre de una empresa debe ser fácil de recordar y pronunciar.Por este motivo se aconseja eliminar aquellos que tengan más de dos o tres sílabas, números difíciles de recordar y un conjunto largo de iniciales.Los nombres demasiado generales tampoco funcionan,Un buen nombre debe señalar la singularidad, la experiencia y el valor de la compañía, por lo que tiene que ser lo más específico posible.A veces suele pasar que el nombre elegido ya está registrado, por lo que vale la pena comprobar con anterioridad si los candidatos lo están para eliminarlos de la lista.También es fundamental que verifique si los posibles nombres ya están registrados como dominio de Internet.La primera impresión solo se causa una vez, yCiertos nombres evocan alo cual limita su crecimiento.Por lo tanto, hay que evitar en la medida deque sea parecido a alguno de la competencia y que pueda ser malinterpretado, así como poner al negocio el nombre o el apellido del empresario y elegir un nombre simplemente porque suena bien.