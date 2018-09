Amagan con bloquear Cuarto Cinturón sino les ponen retorno para ir a Villas de Irapuato

“Desde hace un año que empezaron la obra nosotros metimos documentación, lo tenemos por escrito, lo hemos querido hacer en regla como nos han solicitado, pero obtenemos únicamente largas (...) no nos dejan alternativa, vamos a bloquear el flujo vehicular con camionetas”, enfatizó.

Ante la apertura total de ambos carriles del Cuarto Cinturón Vial, habitantes de laLa molestia principal es que al no poder cruzar hacia el segundo carril de la vialidad,Durante la apertura del primer carril en el mes de junio, los habitantes se manifestaron antepara solicitar el retorno u otra opción de salida.La señora Alicia Espinoza indicó que los funcionarios municipales prometieron darles una alternativa, pero a más de un mes no han tenido respuesta de apoyo, por lo que están dispuestos a manifestarse pacíficamente y cerrar la circulación en ambos sentidos.Refirió que habló el pasado lunes con el alcalde electo, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien acudió a la zona a realizar una supervisión, sin embargo, no encontraron respuesta favorable pues les dijo que eran muy pocas personas para hacer un retorno.Comentó que desde hace 10 años solicitaron un puente sobre el río Silao para salir hacia Lomas de Españita, con el ofrecimiento de poner recurso económico, pero tampoco recibieron apoyo de las autoridades.Otra de las vecinas, María de Jesús Gamiño señaló que pagan servicios públicos como la electricidad, por lo que tienen derecho de exigir que se les cumpla la promesa del acceso y salida de su colonia, pues de no hacerlo los dejarían completamente incomunicados.Habitantes de la calle Violetas de la colonia Las Heras pidieron a las autoridades municipales ponderar la seguridad de los conductores, pues esta vialidad saldrá directo al carril Villas-Arandas del Cuarto Cinturón Vial.El señor Javier Arellano señaló que si bien fue un gran beneficio que la calle fuera pavimentada, el cruce con el Cuarto Cinturón podría ser peligroso, sobre todo para quienes buscan cruzar hacia el carril contrario, en sentido de Arandas hacia Villas, por lo que sería necesario un semáforo.Otra de las vecinas es la señora María Guadalupe Zavala que comentó que buscarán que las autoridades locales coloquen 2 topes para reducir la velocidad de circulación, así como un semáforo en el cruce vehicular, para que se eviten accidentes.