“Hemos estado dando continuamente las cifras, qué lástima que no asiste a las reuniones en que se trabaja precisamente incluyendo, tanto el consejo de participación ciudadana como la mesa de seguridad ciudadana, siempre se le ha invitado, creo que tiene cosas más interesantes en la tarde que hacer.



“Normalmente las reuniones son por la tarde. Asistiría una o dos nada más de 18. Esta mesa es de participación ciudadana y de invitación, donde se presentan los resultados y se reciben opiniones”, comentó.



“Cada quien en el ámbito que revisó puede opinar. No (es sorpresivo) ¿por qué sorpresivo? Ella, manifestó su punto de vista y el porqué así lo aprobaba.y qué quedaba con tarea pendiente, la seguridad tendrá que continuarse”, finalizó.

El presidente municipal de Celaya,, quien fue, pero terminó siendoEl Alcalde acusó que el regidor tiene cosas más importantes que hacer que atender las mesas de seguridad y las reuniones de gabinete a las que no asiste pese a que se le invita por ser presidente de la Comisión de Seguridad.Señaló que solamente asistió a dos de 18 reuniones de la mesa de seguridad y a las de gabinete de plano no va.Herrera, regidor primer panista y cercano colaborador del gobierno de Lemus, marcó un distanciamiento, tras renunciar el año pasado a la Comisión de Movilidad, que también presidía.Por otra parte, el Alcalde dijo que no le sorprende que la priista, Montserrat Vázquez Acevedo, haya aprobado su informe, pues externó en sesión sus puntos de vista.