Acusa consejo Bienestar Animal a Municipio de violar ley para construcción de centro de asistencia animal

El Centro de Asistencia Animal tiene a su primer huésped, un rottweiler de aproximadamente 10 meses de edad que fue rescatado por ciudadanos celayenses



Se le realizará una evaluación a fondo, para posteriormente darlo en adopción #Celaya #CentroDeAsistenciaAnimal pic.twitter.com/D0mCSczuGP — Municipio de Celaya (@municipiocelaya) September 5, 2018



“Ahorita tenemos fraccionamientos en la periferia donde fauna como ardillas, tlacuaches, serpientes llegan a las casas, Medio Ambiente debe ser el encardo de sacarlas y reincorporarlas a las áreas protegidas”, afirmó.



"Ellos se comprometieron a que dejar sobre la mesa el tema y se analice en la siguiente administración toda la reglamentación y que da facultades para la construcción de este centro el cual ni siquiera está bien definido su operatividad”, aseguró.



“Estamos viendo si generamos acción legal contra el Municipio por la falta de aplicación de un reglamento, porque es incoherente que por un lado de destine recursos par al aplicación de un centro y otro reglamento animal no se le preste atención”, señaló.



“Lo que va a suceder (con el Centro de Asistencia Animal) es que están fomentando la irresponsabilidad, el abandono, lejos de promover adopciones y acciones que mejoren la problemática”, afirmó Andrés Espinosa Carmona, miembro del Consejo.

Luego de que la semana pasada, el gobierno municipal presumiera en sus redes sociales el rescate de un perro raza Rottweiler y que fue llevado al Centro de Asistencia Animal, a pesar de que no está en funciones, miembros de asociaciones contra el maltrato animal y que conforman el Consejo Consultivo, volvieron a acusar anomalías en sus funciones y la “imposición” por parte del gobierno para construirlo.afirmó que desde que tuvieron conocimiento de la construcción del Centro señalaron la ilegalidad del mismo ya que no cuenta con sustento jurídico para su operación.acusó al gobierno municipal de tergiversar la información de la Ley de Protección Animal para el Estado de Guanajuato ya que dicha ley estipula que Medio Ambiente tiene injerencia sobre la fauna silvestre y no doméstica como perros y gatos, mientras que en el Reglamento de Protección y Conservación Ambiental del Municipio de Celaya, pretenden dar atención a estos animales, poniéndolo por encima de la ley.Puntualizó que este tema ya es revisado por la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia del Ayuntamiento tras una mesa de trabajo donde los regidores que la integran son conscientes que el reglamento viola la ley.De igual forma acusaron que no se aplica tanto el tabulador de sanciones como las adecuaciones del Centro de Protección Animal que señala Reglamento para la Protección, Preservación y Conservación Animal del Municipio de Celaya para que se den campañas de concientización y se ataque el problema de fondo sobre tenencia responsable.Finalmente, Francisco Jasso aseguró que es mejor aumentar el presupuesto al Centro de Protección Animal para aumentar las esterilizaciones ya que, a pesar de que en lo que va del año van casi 2 mil realizadas en su mayoría son por la Jurisdicción Sanitaria III de la SSG y en junio no se pudo hacer ninguna esterilización debido a la falta de presupuesto.