Despiden al empresario Javier Usabiaga; destacan políticos su legado

“Le cambió el rostro a la agricultura de Guanajuato. Guanajuato es otro antes de don Javier y después de don Javier”, expresó durante la misa.

“Como servidor público muchas veces pudo sacrificar algunos aspectos. No siempre podía estar al lado de su esposa. Siempre el servicio público implica sacrificio de la familia”.



“Deja una huella profunda de un empresario y servidor público, de una gente comprometida con su país, con su estado, con su ciudad que le dio oportunidad a los jóvenes.



“Fue mi jefe por muchos años y me dio la oportunidad de dirigir y junto con él transformar la banca rural. Lo vi entregarse a su sector y preocuparse por sus semejantes”, comentó.



“Don Javier Usabiaga fue un gran empresario, un gran panista y un gran ser humano. Me llevo de él un gran recuerdo. Fue mi compañero de gabinete, tuve la oportunidad de platicar mucho tiempo con él y venía a dar el pésame a la familia.



“Deja un gran legado, es un político exitoso y trabajó fuertemente con todo el sector, ha dejado escuela y creo que quien lo suceda no fallará”, comentó.



“Lo que nos deja es un gran ejemplo a los que seguimos detrás de él, fue un hombre muy generoso en todos los aspectos, con su tiempo, con sus experiencias, con su sentir, fue una gente muy humana… Realmente no es fácil estar en el servicio público durante 25 años y dejar el apellido en alto, entonces tenemos un gran compromiso con la familia y obviamente con el tío Javier”, comentó.



“Para mi tío, el campo era el medio y el fin es el ser humano, ese es el legado que nos deja, que no confundamos el medio con el fin y el fin debe de ser, el ser humano”, manifestó.

El templo de San Francisco lució lleno. La muerte del político de la tradición celayense reunió a personas prácticamente de todos los sectores para darle el último adiós.Aunque la misa de cuerpo presente estaba programada para la una de la tarde, desde varios minutos antes la gente ya había llenado el templo.Desfilaron personalidades de alto nivel, como el ex secretario de Hacienda y ex candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, a quien durante la campaña Usabiaga le mostró su apoyo, reconociendo que sería expulsado del PAN.La gran mayoría de los asistentes fueron ligados al panismo como el gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el alcalde, Ramón Lemus Muñoz Ledo.Durante la misa, el padre Carlos Sandoval elogió la carrera de Usabiaga como político, pero también como servidor público.Entre discursos de agradecimiento, los familiares del político recibieron el pésame de los asistentes al templo.Destacan legado de UsabiagaEl ex candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, prefirió no referirse al apoyo que el político Javier Usabiaga le otorgó durante su campaña.Prefirió destacar su labor en los ámbitos de gobierno, político y empresarias, de quien destacó le dio oportunidad de desempeñarse en su juventud.El gobernador electo de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, coincidió en los elogios al recientemente fallecido.Agregó que dejó escuela en el estado, por lo que garantizó que quien lo suceda no fallará.El empresario celayense y próximo secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato,le deja un gran compromiso con Guanajuato tras su fallecimiento.El también empresario celayense, formará parte del gabinete del próximoy aunque no habló al respecto de su próximo cargo, aseguró que su tío le deja un expectativa alta.También destacó la importancia de no confundir el fin con los medios, pues como servidores públicos el fin debe ser la ciudadanía.