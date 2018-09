Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Municipio pagará al3 millones 700 mil pesos, tras un convenio, para desarrollar y ejecutar un proyecto para dotar de conectividad de banda ancha a 12 comunidades, de media, alta y muy alta marginación en León.Entre las comunidades se encuentran San José de Otates Norte, San José de Otates Sur, Nuevo Valle de Moreno, San Rafael Cerro Verde, Vaquerías, por mencionar algunas.Ayer, en sesión de la Comisión de Innovación del Ayuntamiento, se expuso que este convenio forma parte del programa:Ladeberá tener capacidad para soportar un mínimo de conexión concurrente a la banda ancha de 40 dispositivos o usuarios por cada nodo.Se precisó además que para el proyecto el CEMER deberá tener un sistema filtrado de contenido, que no permita el acceso a sitios web que alojen contenido pornográfico, violencia, uso no autorizado de contenido, plataformas peer to peer, control de consumo de banda ancha, entre otras cosas.Y aunque se dijo que este convenio entrará en vigor a partir del jueves, cuando se apruebe en sesión de Ayuntamiento, entre sus clausulas no viene una fecha a la que se comprometan a terminar el proyecto, sólo se señala que la vigencia del convenio termina en agosto del año 2023.