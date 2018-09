Decomisan más de 100 botellas a artesanos invitados por Municipio 

"Sino tienen permiso es multar al Instituto, no llevarse mercancía, ellos son invitados" externo una de las asistentes.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Fueron más de 100 botellas de mezcal las que se llevó personal de la dirección de Fiscalización del Municipio a tres artesanos de Oaxaca (estado invitado) en el En el 3er. Encuentro de Sones, Jarabes y Huapangos.Los hechos ocurrieron el día martes alrededor de las 3.20 pm y 3.40 pm. En el festival celebrado en el patio de Casa de la Cultura del Instituto Municipal de Arte y Cultura.Testigos cuentan que llegaron primero 3 elementos de Fiscalización a 'confiscar' varias botellas de mezcal por no tener los permisos correspondientes.Sacaron la mercancía del edificio comentando que como el vehículo oficial no podía entrar a la plaza de San Agustín tenían que llevárselo en automóviles personales que no pertenecían a la dirección de fiscalización.Reportan artesanos que desde hace varios días personal de fiscalización fueron a entrevistarlos pidiendo datos personales a cada uno de los productores; sin solicitar permiso o informar de esto a las autoridades del instituto de cultura de la ciudad.Los visitantes y mismos artesanos en la expo venta se pusieron en defensa de los artesanos.Les externaban a los trabajadores que no podían hacerlo ya que los artesanos eran invitados, le decían que solo era venta y no consumo de alcohol y además estaban dentro de una institución autónoma.Los presentes que se encontraron en el momento mencionan que los integrantes de fiscalización eligieron los sabores que más les gustaba para llevárselos; lo que califican como un robo, también reportan la prepotencia del personal de fiscalización que ingresó a la edición de la casa de la cultura aún tratándose de un evento organizado por la administración municipal.Llego después otro integrante de la dependencia; "más severo y arrogante", señaló la testigo y con la misma sentencia de no tener permisos insistía en el decomiso de las botellas.Mientras tanto la coordinadora de "Culturas Populares" (organizadores del evento) le marcaba al director del Instituto Municipal de Arte y Cultura; Antonio Chaurand pero no llegó.Artesanos no iban a dejar salir a los servidores públicos e incluso el policía que cuida la casa de cultura cerró la puerta.Después de hablar con integrantes del Instituto uno de ellos los dejó salir; artesanos fueron tras ellos."¿Por qué se llevan nuestras cosas?, nosotros venimos a vender, no somos ricos ni nada" comentó uno de los afectados.Los artesano externaron su agradecimiento a los ciudadanos por defenderlos y agradecen también a las autoridades culturales por permitirles traer sus productos y así ayudar económicamente a sus comunidades en la sierra de Oaxaca, así como el apoyo que han tenido ante dicha situación.Y cabe mencionar que dos de los tres afectados se dedican exclusivamente a la venta de mezcal; quedándose sin sustento y el tercer afectado vende mezcal y pasta de mole.