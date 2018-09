Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque a nivel federal el Congreso de la Unión sí eliminó el pase automático para la, losque ya no tenían tiempo para realizar esta reforma y decidieron heredarla a la próxima Legislatura.El diputado priista, Jorge de la Cruz Nieto acusó que a nivel local el tema no avanzó por falta de voluntad del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, pero dijo tener confianza en que los próximos legisladores retomen en asunto como algo prioritario., señaló.De la Cruz Nieto consideró que el gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo debe considerar la no ratificación de los titulares de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues dijo que este sería un mal comienzo para el Estado., concluyó.