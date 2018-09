Revelan número de escoltas a medias

“No voy a hablar del tema particular (...) soy muy reservado por cuestiones de protocolo, son mínimos, yo creo que de esos 800 no pasamos ni el 1%, es mínimo lo que se tiene destinado, la gente que yo traigo ustedes la conocen, la ven, no lo puedo mencionar”, enfatizó.

Un mínimo de policías son los que están designados como escoltas para autoridades municipales, señalóLo anterior, ante las declaraciones del Presidente del observatorio ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos?, Javier Campos Vaca, quien indicó que son entre 30 y 40 elementos de seguridad los asignados a la protección del alcalde, cuestión que desató críticas por parte de las autoridades.Actualmente, Irapuato cuenta con 800 elementos de policía, de los cuales 3 están asignados como escoltas del alcalde electo, Ricardo Ortiz Gutiérrez y 4 del alcalde interino, Xavier Alcántara Torres, desconociéndose el número de elemento designados a mandos de seguridad y de otras dependencias.Además de los alcaldes y el Secretario de Seguridad, se sabe públicamente que también cuentan con servicio de escoltas el Subsecretario de Seguridad y la Presidenta del DIF Municipal.Son 9 polígonos “rojos” de la ciudad, que incluyen alrededor de 22 colonias, en los que trabaja la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó el titular, Samuel Ugalde García.Indicó que no buscan focalizar las colonias como conflictivas, pues la mayoría de las personas no realizan actividades delictivas, sin embargo hay grupos que si generan conflicto.“Estamos trabajando en la Constitución de Apatzingán, la Lázaro, Che Guevara, la Ucopi, Playa Azul, estamos trabajando en la Nuevo México (...) hay zonas donde no tenemos alguna influencia de personas, está tranquilo, pero con algún hecho que pase puede cambiar”, dijo.Asimismo indicó que son 12 los delincuentes objetivo los que aún están en la mira de la Secretaría, algunos que han detenido y han salido a la calle.Ugalde García indicó que en Irapuato se ha dado disminución de algunos delitos durante el primer semestre del 2018 y en comparación de las cifras del mismo periodo de 2017, aunque también existen incrementos.En homicidio doloso incrementó 500% con 180 sucesos, las lesiones dolosas disminuyeron 9% con 794 incidencias de las cuales el 7% fueron por arma de fuego, 5% por arma blanca y 88% por golpes, en robo de vehículo fueron 262 denuncias, con disminución de 43%.El Secretario apuntó que el robo a casa habitación bajó el 20% con 187 sucesos en el primer semestre, en robo a negocios subió 10% con 615 casos, principalmente a farmacias y tiendas de autoservicio, mientras que el robo con violencia en todos los delitos bajó en 1% con mil 247 incidencias.En cuanto a detenciones por falta administrativa, en el primer semestre fueron 4 mil 392 de personas adultas, 308 por delitos patrimoniales, 102 por robo de vehículo, 32 por robo a casa habitación, 52 por robo a negocio, 119 motocicletas recuperadas con personas detenidas y 45 detenidos por robo a transeúnte, así como 128 armas de fuego asegurasas.