“La ineptitud del actual Gobierno se va tapando con estos pequeños detalles, en donde están persiguiendo la famosa corrupción de la administración anterior. Estamos hablando en algunos casos de supuestos pagos indebidos en un hotel donde ni siquiera nos dicen qué es lo que se pagó”, dijo haciendo referencia a uno de los casos por los que fue sancionado el ex Director.

“Me parece que tal como ya ocurrió con otros procedimientos que ya fueron combatidos en el Contencioso Administrativo y fueron ganados por quienes fueron sancionados por estos señores, se trata también de asuntos meramente laborales, que se deben discutir en las instancias laborales, si son pagos adecuados o no”, manifestó.

“Si a estos señores les parece que no lo intepretó correctamente, que se equivocó, que se excedió, esos son asuntos que se deben dirimir desde el punto de vista precisamente laboral, no de una sanción administrativa, como la que están proponiendo”, señaló.

“Ya los que se sigan con posterioridad, ya de acuerdo a la nueva Ley, los que vayan saliendo, los conocerá la Contraloría, en los casos de faltas no graves nosotros impondremos las sanciones. Y en casos de faltas graves, ya los turnamos al Tribunal de Justicia Administrativa”, explicó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El regidor priísta,salió en defensa del ex director de Desarrollo Institucional, José Cruz Hernández Moreno, a quien le fue impuesta una sanción millonaria y una inhabilitación de un año.Ayer se dio a conocer que quien fuera director de Desarrollo Institucional en la pasada administración, José Cruz Hernández Moreno será sancionado con 5 millones 509 mil 799.24 pesos y un año de inhabilitación para ocupar un cargo público, por haber otorgado prestaciones y pagos indebidos tanto a la ex alcaldesa, Bárbara Botello como a 139 ex empleados del área asu cargo.Luego de participar en la sesión donde se sentenciara a Moreno, el Edil dijo que con la presente administración sólo busca 'tapar' su ineptitud, por lo que voto en contra de todas las sanciones.Ramírez Argote también criticó que a Moreno Hernández se le haya impuesto la sanción, tomando en cuenta entre otras cosas, que cuando estaba en el cargo ganaba mensualmente 57 mil 684.10 pesos, lo cual puede que no gane ahorita y pueda quedar en ruina.El priísta señaló que también debieron haber considerado, que las prestaciones que otorgó Moreno Hernández fueron basadas en interpretaciones que tuvo de las normas del Ayuntamiento, a lo cual tenía derecho.El contralor, Esteban Ramírez Sánchez informó que estos procedimientos en contra de Hernández Moreno junto con unos que quedan pendientes en contra de ex consejeros del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP), son los últimos que turna a ediles de la presente administración para su resolución.Sigue leyendo: