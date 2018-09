Revierte Sala Superior sanción contra titular de Educación Pública de Hidalgo

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio la razón a Atilano Rodríguez Pérez, titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y a Carlos Emigdio Arozqueta, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos de la dependencia, a quienes el Instituto Nacional Electoral (INE) acusó de utilizar recursos públicos en forma indebida.

De acuerdo con la sentencia SUP-REP-0664-2018, los magistrados encontraron que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE vulneró la garantía de audiencia de los funcionarios de Hidalgo.

El origen de esta controversia inició en julio pasado, luego que la Sala Especializada del TEPJF dijo que el gobernador y los funcionarios de la SEPH utilizaron recursos públicos al difundir un video en Facebook que menciona al excandidato del PAN, Ricardo Anaya Cortés.

Por ello, ordenó al superior jerárquico de los funcionarios estatales Atilano Rodríguez y Carlos Emigdio imponer las sanciones correspondientes. Sin embargo, esta sentencia fue impugnada.

“Al que se refiere como titular de la Secretaría, en ningún momento se le hizo de su conocimiento que había un hecho por el que podía ser sancionado, tampoco se le citó o emplazó al procedimiento, por tanto, no tuvo conocimiento de su existencia, y como consecuencia, no se le otorgó la oportunidad de defenderse, aportar y desahogar pruebas”, fue uno de los argumentos de los magistrados electorales.

VIDEO PUBLICADO EN CUENTA NO OFICIAL DE FACEBOOK DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA SEPH

Entre los alegatos de los funcionarios estatales, quienes no fueron tomados en cuenta por el INE, se destaca que el controvertido video fue publicado en una cuenta no oficial de la SEPH.

Aunque el INE evidenció que existió uso indebido de recursos públicos, toda vez que en dicha página de red social se encontraron elementos vinculatorios con el ejercicio público de la SEPH, los magistrados de la sala superior la calificaron como resolución “indebida”.

Destaca que en la propia resolución se afirma que “no existe prueba alguna que acredite la utilización de recursos públicos”, lo que infringe el principio de presunción de inocencia aplicable a los procedimientos sancionadores.