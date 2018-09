Rompe Ricardo Ortiz con Observatorio Ciudadano, los acusa de ser del PRI

“Con estas 3 instituciones que mencionamos definitivamente cerramos la puerta, hasta en tanto no se regularice la actuación y en tanto esté al frente este señor de Irapuato ¿Como Vamos?, por supuesto que no tendremos ningún tipo de relación, ”, enfatizó.



Tras declaraciones por la inseguridad y la publicación del desplegado delal igual que a Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia y a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).La confrontación inició cuando el 3 de septiembre, el presidente del observatorio ciudadano Javier Campos Vaca señaló que la inseguridad sería mayor en próximos años, de acuerdo a las cifras de incidencia delictiva.Enfatizó que los presidentes de estas asociacionesy que durante la campaña política estuvieron publicando spots de radio sobre incidencia delictiva con fines partidistas.Ortiz Gutiérrez hizo un llamado a las autoridades del Tec de Monterrey a que tengan cuidado, pues considera que están mal utilizando su nombre, de forma partidista en beneficio del PRI.Ortiz Gutiérrez acusó al Presidente del observatorio ciudadano, Javier Campos Vaca, de querer tomar el control del Instituto Municipal de Planeación (Implan) para su beneficio y del de un grupo pequeño de empresarios locales, de quienes no quiso revelar nombres.Destacó que en el foro realizado por el Tec de Monterrey durante la campaña electoral, se pidió firmar 22 puntos o acuerdos, los cuales no firmó en su totalidad, pues en uno de ellos se habló de dar el control del Implan a los ciudadanos y dotarlo de presupuesto municipal, dejando sin poder de decisión a los funcionarios públicos.Enfatizó que los empresarios sólo buscan el beneficio propio y hacer un Irapuato a su medida, lo que asegura no se va a permitir, ya que quieren lucrar y afectar a los ciudadanos.Ortiz Gutiérrez refirió que otra de las declaraciones absurdas es que existen 30 escoltas para el presidente municipal, apuntando que sólo tiene 3 a su servicio, y que el alcalde interino, Xavier Alcántara Torres tiene 4 escoltas.Criticó el comentario de que el DIF municipal no haya sido capaz de frenar la violencia intrafamiliar, asegurando que esto no le compete al organismo paramunicipal, pues si atiende a quienes se acercan a solicitar apoyo, pero no están obligados a buscar a las víctimas de este delito.El alcalde electo comentó que el Presidente del Observatorio denostó el trabajo del Consejo de Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad, al cual solicitó unirse el 19 de julio de 2016 cuando aún era Presidente de Coparmex, pero que sólo se presentó una vez.Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García indicó que a este Consejo de Seguridad acudieron en representación de Campos Vaca los empresarios Gabriel Villegas Gómez y Eduardo Bretón Lares, pero tampoco volvieron a participar.La decisión de cerrar las puertas del gobierno municipal a organismos empresariales por hacer críticas a lafueron una sobre reacción y debería estar dispuesto a trabajar por el bien de la ciudadanía, señaló Gerardo Padilla Fuerte, presidente de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia.El también regidor electo del PRI enfatizó la visita de las autoridades del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos? a Ejecutivos de Venta fue como cualquier otra, donde se expusieron cifras de incidencia delictiva, lo que resulta normal en sus sesiones semanales.Enfatizó que como organismo han hecho críticas constructivas al trabajo de la administración municipal, y que siempre se han puesto a disposición para atender los temas de importancia para los irapuatenses en conjunto.Padilla Fuerte indicó que incluso, en ocasiones, se ha aplaudido el buen desempeño del gobierno municipal, por lo que espera que la administración no se siga cerrando a la sociedad civil, pues a ellos se debe.