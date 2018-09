Se quedan 500 sin entrar al Tecnológico de Irapuato

“Fueron alrededor de 500 personas que no entraron, presentaron pero no hubo espacio, pero si les dimos la opción para colocarse en otro plantel, es una buena opción porque esta es una de las pocas extensiones que tiene ese tipo de coordinación, hablando de tecnológicos descentralizados”, señaló.



“Tuvimos un gran avance de tal suerte que dimos 1845 fichas de los cuales entraron aproximadamente 1300 alumnos, el resto los convocamos para poderlos colocar en alguna de las 5 extensiones que tenemos como lo es San Felipe, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Tarimoro y Cuerámaro con afán de apoyar”, señaló.



“Un crecimiento de está magnitud exige más gastos de vigilancia, de mantenimiento y más maestros sin embargo los recursos con los que ahora contamos los estamos aprovechando al máximo, (...) Ahorita andamos cerca de los 6 mil 500 alumnos totales incluyendo a las demás extensiones, porque solo en Irapuato rondamos los 4 mil 800”, señaló.



“Ahorita contamos con 26 laboratorios, estamos por inaugurar casi 7 edificios, son 3 para dar clase y los demás son laboratorios”, finalizó.

La demanda de jóvenes que buscan estudiar en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI) continúa a la alza, aseguró el Director General Ricardo Narváez quien además señaló que este año al rededor de 500 personas no lograron ingresar a la institución.El director general explicó que se entregaron al rededor de 1800 fichas y destacó ITESI tiene extensiones en otros municipios donde se ofrece colocar a quienes no lograron ingresar al plantel Irapuato.Aseguró que el crecimiento en la institución no solo ha sido en matrícula sino también en desarrollo académico con un buen porcentaje de egresados y crecimiento en becas ya que 8 de cada 10 alumnos cuentan con uno de estos apoyos en diferentes modalidades.Destacó que próximamente se inaugurarán 7 edificios.