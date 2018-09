Captan a Karime Macías en el Metro de Londres

Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue captada en el Metro de Londres, en Reino Unido, mientras leía el New Yorker. Carlos Loret de Mola, columnista de EL UNIVERSAL, difundió la fotografía a través de redes sociales.



Duarte de Ochoa, quien fue gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, actualmente se encuentra preso, luego de que en julio de 2017 fue extraditado de Guatemala. A pesar de que las autoridades de Veracruz han pedido que se extradite a Karime Macías, la PGR no ha solicitado a Londres la extradición de la ex esposa de Javier Duarte.



Hace unos meses, la ex primera dama de Veracruz fue captada en Mansión Willbraham, en el opulento vecindario de Belgravia, cuando realizaba sus compras, iba al gimnasio y llevaba a sus hijos al exclusivo colegio Eaton Square School en Londres.



El ex gobernador de Veracruz está acusado de asociación delictuosa, luego de que sus cargos por delincuencia organizada fueron reformulados por la PGR. Su vida en Londres no es la primera polémica generada por Karime Macías, quien cobró relevancia y hasta se convirtió en memes cuando el gobierno de Miguel Ángel Yunes decomisó unas bodegas de Javier Duarte, en las que se encontraron los diarios de la ex primera dama en los que "decretaba" que merecía más abundancia.