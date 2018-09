En México hay más mujeres nini: OCDE

En México, 22% de los jóvenes entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja, esto es 1% menos que el año pasado, reveló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su estudio Panorama de la Educación 2018.



La mayor parte son mujeres, que no están buscando empleo ni educación.



En promedio en los países de la OCDE, 6% de los jóvenes entre 15 y 19 años son nini, y este porcentaje llega a 16% entre los alumnos de 20 a 24 años y a 18% entre los jóvenes de 25 a 29 años.



México es el quinto país entre los 35 integrantes de la OCDE con mayor proporción de nini. El primer lugar lo tiene Turquía, con 31%; le sigue Italia, con 27%; Colombia, con 25%, y Grecia, con 23%. Empatado con México está Costa Rica, con 22% de su población joven en esta situación.



“Entre los jóvenes de 18 a 24 años, las mujeres tienen un mayor riesgo que los hombres de estar en situación de desempleo, no estudiar y no recibir formación: 36% de las mujeres jóvenes de México era nini en 2017, en comparación con 8% de los hombres de la misma edad. Esta brecha porcentual de 28 puntos [entre varones y mujeres] es la mayor de todos los países de la OCDE, cuyo promedio es de 2%”, explica.



En México, más de 90% de las mujeres que no estudia ni trabaja está inactiva; es decir, no tiene empleo, pero ni siquiera buscan uno en el mercado laboral. Se trata de la proporción más elevada de la OCDE y sus países asociados, además de superar el promedio.



La brecha que existe entre la cantidad de nini varones y mujeres se puede explicar de diversas formas, pero uno de los factores es que las mujeres son las principales responsables de criar y cuidar a sus familias, y podrían decidir salirse del mercado laboral para cuidar a sus hijos.

